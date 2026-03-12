Un dono speciale per raccontare la Vita Indipendente

Siamo felici e profondamente grati di ricevere un dono che per noi ha un valore davvero speciale. L’illustratrice sammarinese Nicoletta Ceccoli, artista di fama internazionale le cui opere sono esposte in gallerie e musei in tutto il mondo, ha voluto offrire a Attiva-Mente una sua personale interpretazione del concetto di Vita Indipendente. Le illustrazioni raccontano, con la forza poetica dell’arte, uno dei principi più importanti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nell’immagine una bambina in carrozzina guarda verso il cielo, dove fluttuano alcune dimensioni fondamentali della vita: la casa, lo studio, il lavoro, gli affetti. Tutte sembrano chiuse da una serratura. La Vita Indipendente non è un privilegio né un dettaglio delle politiche sociali: è la chiave che permette di aprire le porte della propria vita, scegliendo quali, quando e come aprirle e, soprattutto, chi deve tenere la chiave in mano. Questo gesto di grande e incondizionata generosità nei nostri confronti non può che renderci orgogliosi del nostro impegno e testimonia non solo una sincera amicizia, ma anche la vicinanza e la sensibilità dell’artista verso il tema dei diritti e dell’autodeterminazione delle persone con disabilità. Le illustrazioni saranno utilizzate anche per la realizzazione di alcuni materiali e gadget solidali, che ci aiuteranno a continuare il nostro lavoro di sensibilizzazione e promozione della Vita Indipendente. A Nicoletta Ceccoli va il nostro più sincero e affettuoso ringraziamento per questo gesto di attenzione e per aver scelto di mettere la sua arte al servizio di un messaggio così importante. Perché a volte basta una chiave, quella giusta, per aprire un mondo.

C.s. - Attiva-Mente

