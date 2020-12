Un DVD pieno di Super Robot per la beneficenza al Servizio Disabilità

San Marino Comics colpisce ancora nel segno e prosegue con il progetto “Diversamente Comics” (il Comics per l’inclusione sociale), con il patrocinio della Segreteria Sanità e Sicurezza Sociale. …e così arriva il DVD del concerto tributo ai “super robot” e al Maestro Detto Mariano i cui proventi saranno interamente devoluti al Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino

“Buon Compleanno Mazinga Z” Nel 2020 Mazinga Z ha compiuto 40 anni!

Questo speciale anniversario è stato celebrato il 30 agosto 2020 sul palco del festival San Marino Comics, con un concerto tributo ai “Super Robot” dell'animazione nipponica, dagli anni '70 ai giorni nostri. Lo show è stato dedicato alla memoria e all'immenso lavoro del M° Detto Mariano, autore di innumerevoli sigle e colonne sonore della TV e non solo…. Sul palco si sono infatti alternati storici autori e interpreti di sigle tv, tutti accomunati dal fatto di essere stati amici o collaboratori del Maestro. Nomi come Patrizia Tapparelli del Galaxy Group (Mazinga Z, Astroganga), Andrea Lo Vecchio (Gundam, Bia), Douglas Meakin vocalist dei Superobots e dei Rocking Horse (Il Grande Mazinga, Trider G7, Candy Candy), Roberta Petteruti vocalist dei Superobots e de Il Mago, la Fata, la Zucca Bacata (Gordian, Chobin), Mauro Goldsand dei Mostriciattoli (Carletto il principe dei mostri), i Raggi Fotonici (L'invincibile Dendoh, Digimon Fusion Battles). A presentare l'evento il mitico doppiatore Pietro Ubaldi (Doraemon, Taz e tutte le voci del canale BOING). Resident band sul palco, il gruppo de gli Zapping ad accompagnare musicalmente questi immensi musicisti e autori. Il DVD a tiratura limitata (500 copie) sarà disponibile a partire da giovedì 10 dicembre al costo di 10 euro + spese di spedizione con pacco tracciabile. L'intero ricavato sarà devoluto al Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino per l'acquisto di necessari materiali di laboratorio. Il DVD è stato realizzato con il contributo artistico e tecnico di San Marino Comics, Cartoon Village, Radioanimati e Spazio Sigle e con il patrocinio della Segreteria Sanità e Sicurezza Sociale. Inoltre il 10 dicembre alle ore 19.00 ci sarà uno spettacolo gratuito online sulla pagina facebook di San Marino Comics e Radioanimati per la presentazione del Concerto in DVD con tanti ospiti, musica e divertimento. Sarà possibile preordinare fin da subito il Concerto in DVD “Buon Compleanno Mazinga Z” direttamente sul sito www.sanmarinocomics.com Un regalo di Natale che contribuirà ad una giusta causa e diventerà un pezzo da collezione per tutti gli appassionati. Per informazioni: info@sanmarinocomics.com | www.sanmarinocomics.com