Un’edizione in lingua inglese per il libro sulla storia del Titano curato dall’Università di San Marino.

A quattro anni dall’uscita dell’edizione italiana, il libro “Storia di San Marino” torna con una nuova versione in lingua inglese. Inizialmente realizzato dal Centro Sammarinese di Studi Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per le esigenze didattiche delle Scuole Superiori, il volume amplierà così la propria portata passando da punto di riferimento interno a strumento di cultura, divulgazione e formazione fuori dai confini. Rappresenterà infatti un testo da veicolare nelle comunità dei sammarinesi residenti all’estero, nonché una risorsa nella cornice degli appuntamenti internazionali ai quali i rappresentanti del Titano parteciperanno in veste ufficiale per attività diplomatiche e non solo. Pubblicato da Bookstones Edizioni, “History of San Marino” è stato presentato oggi ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, nell’ambito di un’udienza che ha coinvolto a Palazzo Pubblico, fra gli altri, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, la direttrice generale dell’Università di San Marino, Laura Gobbi, e gli accademici Stefano Pivato e Luca Gorgolini, curatori di un volume di oltre 250 pagine nel quale vengono raccontati i principali fatti e personaggi dall’età medievale in avanti. Realizzato con il contributo di quindici diversi autori, il libro analizza e approfondisce statuti, istituzioni, relazioni internazionali, turismo, emigrazione, arte, archeologia, trasformazioni urbane e altri ambiti rilevanti nel percorso della repubblica: “Nel tempo”, hanno scritto i curatori, l’ostinata “e fiera difesa della propria autonomia ha costituito un filo rosso che ha attraversato e contraddistinto la storia della comunità sammarinese fino a oggi”.

