Un’emissione congiunta per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italia, San Marino, Ordine di Malta e Vaticano hanno presentato oggi lo speciale francobollo

Un’emissione congiunta per celebrare i 160 anni della Croce Rossa.

La Croce Rossa Italiana compie 160 anni. Era il 15 giugno 1864, infatti, quando l’Associazione venne fondata a Milano. Oggi a Roma in occasione della presentazione dell’emissione congiunta, sono stati celebrati la storia dell’Associazione, le storie di milioni di Volontarie, Volontari e Dipendenti che da oltre 160 anni la animano, prendendosi cura, in Italia e all’estero, delle persone più vulnerabili, forti di quella Umanità che, in oltre un secolo e mezzo, ha saputo adattarsi a nuove sfide, a trasformazioni culturali, al progresso scientifico e ai cambiamenti climatici. Alla cerimonia hanno partecipato, Gian Luca Amici, Direttore Generale di Poste San Marino, Fausta Bergamotto Sottosegretario del Ministero delle imprese e del made in Italy, Giovanni Machetti Direttore Filatelia Poste Italiane, Antonino Intersimone Direttore Telecomunicazioni e Sistemi Informatici del Governatorato Stato Città del Vaticano, Giorgio Battioni Direttore Amministrativo del Sovrano Militare Ordine di Malta e ovviamente, Rosario Valastro, Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana. L’illustrazione del francobollo delle quattro emissioni postali rappresenta i volontari della Croce Rossa Italiana impegnati nei soccorsi alle vittime del crollo del Ponte Morandi. A completare il valore le scritte “1,25”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, il logo del 160° anniversario della Croce Rossa Italiana e l’anno 2024. La bandella a sinistra riporta l’immagine delle torce accese dell’annuale fiaccolata della Croce Rossa Italiana tra Solferino e Castiglione delle Stiviere, il logo dello Stemma del 160° anniversario e un breve testo sulla Croce Rossa Italiana, la scritta Repubblica di San Marino, un codice QR che rimanda al sito di croce rossa Italiana e l’indirizzo web di poste San Marino www.dfn.sm. La croce rossa è presente nello stato di San Marino con una proprio associazione, fondata l’8 ottobre 1949 riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa del 1950 e l’ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 1952.

c.s. Poste San Marino SpA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: