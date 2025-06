Un’estate all’insegna della prevenzione cardiovascolare grazie al progetto AMPAM in collaborazione con il Sovrano Militare Ordine di Malta

Prosegue e si rinnova l’attività di prevenzione cardiovascolare nella Repubblica di San Marino, in collaborazione con il Sovrano Militare Ordine di Malta. Grazie all’intesa raggiunta lo scorso anno con la Segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino, anche per l’estate 2025 medici e infermieri saranno presenti per svolgere una attività di screening per la prevenzione cardiovascolare a beneficio dei cittadini sammarinesi attraverso l'A.M.P.A.M. con l’impegno a integrare questa iniziativa con le attività di prevenzione cardiovascolare condotte dall’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, al fine di migliorare l'efficacia clinica e la consapevolezza tra gli operatori sanitari e la cittadinanza sammarinese. L’attività sarà svolta in una tensostruttura mobile di proprietà dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta posizionata sotto la tettoia dell’ingresso principale dell’Ospedale di Stato di San Marino, per due sabati al mese a partire dal 14 giugno prossimo. Personale sanitario e volontari laici effettueranno uno screening completo che include la raccolta di anamnesi, misurazione del colesterolo, misurazione della pressione arteriosa, calcolo del rischio cardiovascolare, e screening opportunistico della fibrillazione atriale. All’attività condotta dal Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell’Ordine di Malta con personale e attrezzature proprie, collaborerà anche la UOC di Cardiologia dell'Ospedale di Stato, fornendo supporto clinico ai cittadini sottoposti allo screening e saranno coinvolti nell’attività anche i Medici di Medicina Generale. Questa iniziativa di prevenzione cardiovascolare, va ad integrare l’attività di prevenzione e di promozione di una cultura della salute, in particolare per quanto riguarda le malattie cardiache, che la Repubblica di San Marino sta portando avanti con forza da anni, non solo con l’attività dell’ISS, ma con il supporto della Società Sammarinese di Cardiologia, gli enti e le istituzioni, tra cui le Scuole, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, Società Scientifiche e le Associazioni di Volontariato, nell’ambito del progetto “Repubblica Cardio-protetta”. L’attività di prevenzione cardiovascolare dell’Ordine di Malta si svolgerà nelle giornate del 14 e 21 giugno, del 19 luglio, del 02 e 30 agosto e del 13 settembre, dalle ore 9 alle ore 12:30 e anche mercoledì 2 luglio nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.

