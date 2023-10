Un evento di Halloween per fantasmini coraggiosi Iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo che apre la sala mostre all’interno della sua sede per uno show dedicati ai più piccoli

Tutti i bambini sono invitati a vivere un’avventura spettrale senza eguali, dove il divertimento e il coraggio saranno protagonisti! La Sala Mostre della Segreteria di Stato al Turismo, in via Omagnano, 20 in Centro Storico (Cantone funivia, sede della Segreteria di Stato), si trasformerà nella “Casa dei Fantasmi”. L’evento, ideato appositamente per i piccoli esploratori intraprendenti, vedrà la partecipazione straordinaria dei tre simpatici fantasmi birichini Nascondino, Smemorino e Golosone che hanno rubato gli ingredienti magici alla Strega Cuculù, fondamentali per realizzare le sue irresistibili caramelle di Halloween. Accompagnati dal maggiordomo Morice, i bambini e i loro genitori dovranno mettere in gioco la loro astuzia e persuasione per convincere i fantasmini a restituire gli ingredienti rubati e aiutarli a riportarli alla strega Cuculù. Nella suggestiva Sala Mostre del piano terra della Segreteria di Stato, la “Casa dei Fantasmi” sarà allestita in modo giocoso e un po’ spaventoso, dando vita a un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per i piccoli spettatori. Gli attori straordinari del Teatro della Clavicola interpreteranno i fantastici protagonisti, portando il pubblico in un mondo incantato e divertente, tra risate e suspense. L'evento è in programma il 31 ottobre e il 1 novembre 2023 dalle 16 alle 20. Ingresso gratuito a piccoli gruppi.

c.s. Ufficio del Turismo

