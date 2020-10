Un evento sammarinese all’interno del calendario della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile

La puntata di lunedì 5 ottobre di 5punto0, il progetto nato a San Marino dalle idee di Rossella Fugaro e Giordano Bruno Luisè, è stata inserita fra gli appuntamenti della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile (European Sustainable Development Week, ESDW), la più grande iniziativa europea nata per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta di attuare l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. “Comunicare la sostenibilità” questo il titolo dello speciale dedicato ad una comunicazione, on e off line, che consideri la sostenibilità non solo un obiettivo ma anche uno strumento per raccontare progetti ed azioni e creare un racconto “uno storytelling” come Giordano Bruno Luisè social media manager di Katoa “che non si limiti a raccontare i valori ma che li testimoni in azioni concrete. Coerentemente con la scelta fatta durante il lockdown di veicolare contenuti gratuiti e trasversali, anche questa puntata speciale avviene in diretta Facebook”. “Il nostro approccio è da sempre volto alla responsabilità sociale d’impresa ed alla sostenibilità ambientale ma anche umana e sociale” conclude Rossella Fugaro, manager di Trends, la start up del San Marino Innovation dedicata agli eventi del futuro “per questo siamo onorati di essere stati inseriti in un calendario europeo che racchiude aziende eccellenti e appuntamenti di rilievo internazionale”. Unico appuntamento sammarinese inserito nel palinsesto, 5punto0 festeggia questo riconoscimento a pochi giorni dal 5 mese di attività: un numero che sembra proprio fortunato per questo progetto di comunicazione integrata “made in RSM”.

c.s. 5punto0