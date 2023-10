Un foglietto con “Valentina” per celebrare il 90° anniversario della nascita di Guido Crepax

Poste San Marino dedica a Guido Crepax (15 luglio 1933 - 31 luglio 2003) un foglietto da 4 valori per celebrarne i 90 anni dalla nascita. Crepax crea la sua prima storia a fumetti a dodici anni. Laureatosi in architettura, preferisce dedicarsi alla grafica pubblicitaria, realizzando famosissime campagne per aziende primarie (Shell, Campari, Esso, Standa, Rizzoli, Dunlop, Terital, Iveco, Fuji, Breil, Honda). Nel 1965, grazie alla rivista Linus, torna ai fumetti per creare il personaggio che l’ha reso noto in tutto il mondo: Valentina, una delle poche eroine a fumetti protagoniste, l’unica che sia invecchiata con il suo autore. Valentina è la protagonista del foglietto di Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica con quattro diverse espressioni in nero su carta rosa: frangetta, occhi e labbra di una figura iconica raccontata dagli eredi di Crepax con una breve frase. “Io voglio essere sempre diversa per non cambiare mai, per rimanere fedele a me stessa”. Il foglietto formato da 4 valori da 0,90 euro ciascuno sarà emesso il prossimo 24 ottobre in 20.000 copie. Data di emissione: 24 ottobre 2023 Valori: foglietto formato da n.4 valori da euro 0,90 Tiratura: 20.000 foglietti Stampa: offset, nero e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing su carta rosa Dentellatura: 13½ x 13½ Formato francobolli: 40 x 40 mm Formato foglietto: 137 x 101 mm Credits: Archivio Crepax e Guido Crepax

cs Poste San Marino