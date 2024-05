Un foglietto di Poste San Marino celebra la storia della Pechino-Parigi Le quasi 100 auto della prestigiosa competizione automobilistica transiteranno a San Marino il prossimo 23 giugno

Un foglietto di Poste San Marino celebra la storia della Pechino-Parigi.

La versione contemporanea della Pechino – Parigi, prestigiosa competizione automobilistica, farà tappa per la prima volta nella Repubblica di San Marino il prossimo 20 giugno! Parigi, boulevard Poissonnière. Decimo arrondissement, sede del giornale Le Matin. La mattina del 31 gennaio 1907 il quotidiano pubblica uno stringato annuncio: «Quello che dobbiamo dimostrare oggi è che dal momento che l’uomo ha l’automobile, egli può fare qualunque cosa ed andare dovunque. C’è qualcuno che accetti di andare, nell’estate prossima, da Pechino a Parigi in automobile?». È una sfida incredibile. La Pechino-Parigi è stata una delle più affascinanti e storiche competizioni automobilistiche del mondo, la prima edizione di questa epica corsa risale al 1907, e la sua storia è costellata di imprese straordinarie, paesaggi mozzafiato e sfide inimmaginabili. Da 8 edizioni si corre la nuova Pechino-Parigi che unisce avventura, resistenza e spirito pionieristico ed è un importante veicolo turistico. Al via quasi 100 equipaggi che transiteranno a San Marino nel 34esimo giorno di gara. Al passaggio a San Marino della Pechino-Parigi e alla competizione Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha dedicato un foglietto che riproduce un’illustrazione con le tappe dell’8a Edizione della corsa a cura della bozzettista Ilaria Tomat. Il valore da euro 2,45 del foglietto raffigura un’auto d’epoca. A completare il valore “2,45”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, una linea bianca con l’itinerario della corsa, la legenda Peking to Paris, il nome della bozzettista e l’anno 2024. Il logo della tappa sammarinese dell’8a Edizione della corsa automobilistica Pechino-Parigi e il sito www.dfn.sm sono riportati sullo sfondo del foglietto. Data di emissione: 15 giugno 2024; Valori: n. 1 valore da euro 2,45. Foglietto Tiratura: 20.000 foglietti Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 14 ¾ x 14 ¾ Formato francobolli: 34 x 46 mm Formato foglietto: 140 x 90 mm Bozzettista: Ilaria Tomat

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: