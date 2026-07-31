Un francobollo e una moneta per ricordare un giorno storico: Poste San Marino celebra la visita di Papa Leone XIV

Alcuni giorni sono destinati a entrare nella storia. La visita di Papa Leone XIV alla Repubblica di San Marino, in programma sabato 22 agosto, è uno di questi. Un appuntamento di straordinario valore spirituale e istituzionale, che apre un nuovo capitolo nei rapporti tra la Santa Sede e l’antica Repubblica, nel segno del dialogo e della fraternità. Un evento destinato a entrare nella memoria collettiva sammarinese. Per custodire il ricordo di questa giornata, Poste San Marino presenta due emissioni commemorative: un francobollo e una moneta, realizzati per celebrare una pagina di storia del Titano e tramandarne la memoria attraverso due oggetti di grande valore simbolico e collezionistico. La moneta commemorativa da 3 euro, coniata in rame, versione fior di conio, richiama le comuni radici cristiane dei due Stati attraverso la raffigurazione di San Marino, Santo Fondatore della Repubblica, e di San Pietro, figure simboliche di una tradizione che continua a ispirare valori universali quali libertà, pace e accoglienza. Il dritto è firmato da Antonella Napolione, mentre il rovescio porta la firma di Silvia Petrassi. La moneta sarà custodita in un cofanetto dedicato ed emessa in tiratura limitata di soli 3.000 esemplari. Il foglietto celebrativo, disponibile anche in un elegante folder, è realizzato dall’artista Francesca Protopapa, interpreta con sensibilità l’arrivo del Santo Padre sul Monte Titano, accolto dal Santo Marino, fondatore della Repubblica. Attraverso il linguaggio dell’arte, l’opera restituisce il profondo significato di una visita destinata a lasciare un segno nella storia di San Marino. L’emissione sarà disponibile in 20.000 esemplari e ciascun foglietto conterrà un francobollo dal valore di 2,90 euro. La visita di Papa Leone XIV assume un significato ancora più speciale perché segna il ritorno di un Pontefice sul Monte Titano a quindici anni dalla visita di Papa Benedetto XVI, avvenuta nel 2011, e coincide con il Centenario delle relazioni tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede. Due ricorrenze che rendono il 2026 un anno di particolare rilievo nella storia dei rapporti tra i due Stati. Per il loro valore storico, istituzionale e collezionistico, il francobollo e la moneta celebrativi sono destinati a diventare tra le emissioni più significative della recente produzione di Poste San Marino. Non rappresentano soltanto oggetti da collezione, ma autentiche testimonianze di un momento che unisce fede, a storia e identità. Perché la filatelia e la numismatica non si limitano a raccontare gli avvenimenti: li custodiscono e li tramandano alle generazioni future. Le due emissioni saranno in vendita a partire da sabato 22 agosto 2026 sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

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