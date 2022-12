Un francobollo per celebrare l’opera commemorativa per l’emergenza sanitaria Presentata oggi l’emissione di Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica che raffigura i bozzetti dell’artista sammarinese Giulianelli

Presentata questa mattina presso la sala “Il Monte” dell’Ospedale di Stato, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Roberta Ciavatta, del Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici e dell’artista sammarinese Gianluigi Giulianelli, l’emissione filatelica dedicata all’Opera commemorativa per l’emergenza sanitaria, quattro francobolli che riprendono i bozzetti dell’opera scultorea realizzata proprio da Giulianelli, voluta e inaugurata dai Capitani Reggenti l’8 settembre 2020 quale omaggio e segno di gratitudine e ringraziamento al personale medico sanitario e a tutti coloro che hanno vissuto in prima linea la pandemia, oltre che quale tributo alle vittime. L’opera intendeva mettere in luce gli stati d’animo di quel drammatico periodo: isolamento, desolazione, sconforto, nostalgia, malattia, disperazione mentre una figura femminile alata rappresenta l’amore e il coraggio, spogliata di tutte le paure. Il primo valore da euro 1,20 mostra una figura seduta, rappresentazione della nostalgia, particolare dello schizzo preparatorio di Gianluigi Giulianelli. Il secondo francobollo da euro 1,20 riproduce una figura inginocchiata: la speranza. Il terzo valore da euro 1,20 rappresenta una figura che si copre il volto con le mani: la disperazione. Il quarto francobollo da euro 1,20 riporta una figura seduta che si porta le mani al volto e che rappresenta la depressione. Roberto Ciavatta (Segretario di Stato per la Sanità): “Sono davvero felice di presentare oggi questa emissione filatelica che celebra un’opera installata ormai due anni fa all’ingresso dell’Ospedale di Stato. Se da un lato mi preme ricordare come, in quel momento, l’emergenza fosse durissima, dall’altra parte vorrei anche dire che oggi quei momenti durissimi sono superati. La scultura, bellissima, di Gianluigi Giulianelli, resta davanti al nostro Ospedale a ricordarci che cosa è accaduto nel recente passato e oggi, anche questi francobolli, la celebrano”. Gian Luca Amici (Direttore Generale Poste San Marino): “Siamo lieti di presentarvi questa emissione filatelica, celebrativa di un’opera voluta quale segno di ringraziamento per il personale sanitario messo a dura prova dalla pandemia. L’emissione riprende i bozzetti di Giulianelli, bozzetti dai quali è nata un’opera prestigiosa e molto bella che ci ricorda tempi molto duri della nostra vita. Le emissioni della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino celebrano spesso la Repubblica di San Marino, la rappresentano nelle sue peculiarità, ne ricordano i momenti belli e, come in questo caso, anche quelli difficili. E’ intento di Poste San Marino di proseguire in questa direzione”. Gianluigi Giulianelli (artista): “Ringrazio Poste San Marino e la Segreteria di Stato per la Sanità che hanno inteso celebrare la mia opera mettendo i bozzetti su un’emissione filatelica. I bozzetti rappresentano sempre l’inizio di un’opera, lì nasce quello che oggi è possibile vedere fuori dall’Ospedale di Stato. Ovvio che oggi viviamo con uno stato d’animo diverso quei momenti ma vi garantisco che nei giorni in cui preparavamo l’opera era tutto veramente molto complicato. Spero che questa emissione, così come l’opera stessa, serva a tenere vivo il ricordo di quei momenti e delle persone che non sono riusciti a superarli. Sono onorato”.

Dettagli:

Opera commemorativa per l’emergenza sanitaria

Valori: foglietto formato da n.4 valori da euro 1,20

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing.

Dentellatura: 131⁄4 x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Formato foglietto: 137 x 101 mm

Bozzettista: Gianluigi Giulianelli

Cs - Poste San Marino

