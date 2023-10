Un francobollo per la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile UNWTO di San Marino

La nuova emissione filatelica di Poste San Marino è dedicata alla Conferenza UNWTO 2023 sul tema del Turismo Accessibile che si terrà a San Marino a novembre. L’UNWTO è l’organizzazione mondiale delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile per l’ambiente e inclusivo per tutti. Considerata la storica vocazione turistica della Repubblica di San Marino, si è valutata l’emissione di un francobollo dedicato alla Conferenza UNWTO che si terrà a San Marino sul “turismo accessibile e delle pari opportunità delle persone con disabilità”, nel rispetto dei principi espressi nella dichiarazione introduttiva dell’Agenda 2030 ONU “Not to leave anyone out in global development” e soprattutto “The right to travel”: riconoscere alle persone con disabilità, anche nel turismo, la possibilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il francobollo riproduce il logo dell’evento ed è spiegato direttamente dall’autrice Elena Zangoli: "Linee semplici frutto di un gesto diretto e informale, espressione di libertà e movimento. Il tratto rivela una figura umana stilizzata, non vi è definizione ma interpretazione di un soggetto protagonista."

Saranno emessi 20.004 serie di francobolli (1,30 euro ciascuno per 12 francobolli). Data di emissione: 24 ottobre 2023.

Valori: n.1 valore da euro 1,30 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 20.004 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Bozzettista: Elena Zangoli



Comunicato stampa

Poste San Marino