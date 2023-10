Un francobollo per la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile UNWTO di San Marino

Un francobollo per la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile UNWTO di San Marino.

La nuova emissione filatelica di Poste San Marino è dedicata alla Conferenza UNWTO 2023 sul tema del Turismo Accessibile che si terrà a San Marino a novembre. L’UNWTO è l’organizzazione mondiale delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile per l’ambiente e inclusivo per tutti. Considerata la storica vocazione turistica della Repubblica di San Marino, si è valutata l’emissione di un francobollo dedicato alla Conferenza UNWTO che si terrà a San Marino sul “turismo accessibile e delle pari opportunità delle persone con disabilità”, nel rispetto dei principi espressi nella dichiarazione introduttiva dell’Agenda 2030 ONU “Not to leave anyone out in global development” e soprattutto “The right to travel”: riconoscere alle persone con disabilità, anche nel turismo, la possibilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il francobollo riproduce il logo dell’evento ed è spiegato direttamente dall’autrice Elena Zangoli: "Linee semplici frutto di un gesto diretto e informale, espressione di libertà e movimento. Il tratto rivela una figura umana stilizzata, non vi è definizione ma interpretazione di un soggetto protagonista."

Saranno emessi 20.004 serie di francobolli (1,30 euro ciascuno per 12 francobolli). Data di emissione: 24 ottobre 2023.

Valori: n.1 valore da euro 1,30 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 20.004 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Bozzettista: Elena Zangoli



Comunicato stampa

Poste San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: