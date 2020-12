Un francobollo speciale per ricordare Tonino Guerra L’iniziativa di Poste Italiane a cento anni dalla nascita del poeta

“Nel giorno in cui inauguriamo l’albero di Natale dedicato a Tonino Guerra, siamo particolarmente soddisfatti di annunciare che per 120 giorni a partire da oggi, nell’ufficio postale di Santarcangelo, sarà disponibile un francobollo speciale con annullo filatelico dedicato al poeta, a cento anni dalla sua nascita”. Sono le parole della sindaca Alice Parma, che questa mattina (sabato 12 dicembre) ha ritirato presso l’ufficio postale di Santarcangelo la copia del francobollo dedicato a Tonino Guerra per conto dell’Amministrazione comunale insieme ad Andrea Guerra, figlio del poeta e presidente dell’associazione a lui intitolata. L’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico prevede infatti l’emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze italiane dello spettacolo” – stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane – con una fotografia del Maestro ritratto da Aris Papadopoulos. Oltre al francobollo, Poste Italiane ha realizzato alcuni prodotti postali speciali per celebrare il poeta, ovvero il folder contenente cartolina e prima busta, disponibile sempre presso l'ufficio postale di Santarcangelo (lunedì-sabato ore 8,20-12,35). “In un anno sfortunato, che non ci ha permesso di celebrare come avremmo voluto il centenario della nascita di Tonino Guerra, riteniamo particolarmente importante un’iniziativa di respiro nazionale come questa, che ci consente di lasciare un altro segno in ricordo del poeta, accanto alle iniziative di Natale lui dedicate, in attesa di poter completare i festeggiamenti nel 2021” aggiunge la sindaca. “Ringrazio il Ministero dello Sviluppo economico e Poste Italiane per la realizzazione di questa prestigiosa iniziativa – conclude la sindaca – oltre all’associazione Tonino Guerra, che insieme al Comune di Pennabilli è al nostro fianco nel progetto per il centenario del Maestro”.

c.s. Comune di Santarcangelo

