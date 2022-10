Un giardino in memoria di Clara Boscaglia

È stato inaugurato oggi pomeriggio, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta e del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, il Giardino Clara Boscaglia, nello spazio verde di via Donna Felicissima adiacente alla sede della Scuola Secondaria Superiore di Città di San Marino. Un luogo iconico per una donna che, prima di divenire personaggio simbolo della vita istituzionale del dopoguerra sammarinese, svolgeva con passione la professione di insegnante di latino e greco. Clara Boscaglia fu tra le prime donne ad essere elette in Consiglio Grande e Generale nel 1974, insieme ad Anna Maria Casali, Marina Busignani Reffi e Fausta Morganti. Fu inoltre la prima donna nella storia a divenire Segretario di Stato, da prima con delega ai Lavori Pubblici e successivamente alla Giustizia. Tra le altre conquiste, nel corso della sua breve vita politica interrotta solo dalla prematura morte nel 1990, si ricorda che fu la prima donna Segretario di Partito e la prima Capogruppo Consiliare, oltre che tra i soci fondatori della Confederazione Generale Democratica dei Lavoratori sammarinesi nel 1957. Lo scorso 21 maggio, il Consiglio Grande e Generale aveva accolto all’unanimità l’istanza d’Arengo n.8 presentata da alcuni cittadini il 4 aprile 2021, che chiedeva di ricordare nella toponomastica sammarinese una delle sue più illustri cittadine. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Celebriamo oggi una figura di riferimento, esempio di competenza e preparazione, per tutti coloro che si impegnano e si impegneranno nel futuro nell’attività politica della Repubblica di San Marino. Giunga a Clara Boscaglia il mio affettuoso ricordo e la gratitudine di tutti i sammarinesi per la sua impareggiabile eredità morale”.

Cs - SdS Territorio e Ambiente

