Un grande grazie ai candidati e ai sostenitori della lista Pdcs

Mercoledì 23 ottobre, contestualmente alla chiusura della Lista dei candidati del PDCS ed all’approvazione del programma di Governo proposto dal Partito, sono state 170 le amiche e gli amici che si sono presentati in Via delle Scalette per sostenere coloro che si presenteranno a questa tornata elettorale. La grande affluenza testimonia ancora una volta quanto il Partito Democratico Cristiano Sammarinese continui ad essere un punto di riferimento fondamentale per i cittadini sammarinesi. Ieri sera 28 ottobre, nella sala Montelupo di Domagnano, la Democrazia Cristiana ha presentato al Consiglio Centrale i 51 candidati della propria lista, insieme alla sintesi del programma di Governo. Tutti i “protagonisti” di questa squadra, mettendo in gioco la propria faccia ed il proprio impegno, hanno manifestato di voler lavorare per la rinascita economica del Paese e la promozione di una nuova coesione sociale. Dopo oltre 70 anni di storia, il PDCS continua a proporre la propria azione politica, con la quale, a partire dalla centralità della persona e dei legami famigliari, ha sempre saputo misurarsi con la concretezza dei bisogni e delle attese di tutti i Sammarinesi. A tutti i candidati e a tutti coloro che hanno scelto di sostenere il PDCS va il più sincero ringraziamento da parte di tutto il Partito.