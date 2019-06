Un gruppo di cittadini sulla situazione del paese

La deriva politica, economica e sociale che sta vivendo il nostro Paese negli ultimi anni deve scuotere le coscienze di tutti i cittadini, deve far emergere quelle forze positive che vogliono contribuire a ricostruire una San Marino ormai alla deriva. Forze politiche attuali, nuove, Associazioni e liberi cittadini che facciano un patto di collaborazione per visualizzare insieme e realizzare l’obiettivo comune di una rinascita del Paese, con sacrificio, buona volontà e onestà. Siamo un gruppo di cittadini che da sempre seguono la vita politica, ma da questa rimasti delusi ed ingannati. La nostra collaborazione negli anni non è comunque mai mancata a chi ci abbia chiesto aiuto e partecipazione. È arrivato il momento di concretizzare la collaborazione con chi ha dimostrato di avere un progetto aperto, obiettivi chiari, voglia di costruire e non di distruggere. Apprezziamo la proposta di DIM di coinvolgere la cittadinanza volenterosa e la voglia di aggregare piuttosto che dividere. È ora di tornare ad essere un Paese consapevole, anche delle grandi potenzialità che ha, così come dei suoi limiti, un Paese che ricerchi e premi positività e progettualità, aperto alle libertà dell’individuo e mai a scapito della comunità. Un Paese capace di ricostruire e sostenere un tessuto economico sano, rifiutando ciò che non lo è. Un Paese che elimini da subito, il clima di sfiducia, di astio e di guerra che purtroppo siamo stati costretti, fino ad adesso, a respirare nostro malgrado. Dobbiamo costruire il nostro Domani, tutti e uniti, per questo parteciperemo alla presentazione del progetto politico di DIM, Lunedì 17 Giugno, alle 19:30 presso il Palace Hotel, sperando di incontrare altri cittadini e forze politiche che abbiano voglia come noi di contribuire alla rinascita di San Marino.

LIBERI CITTADINI INSIEME