Un'importante opportunità formativa: CEMEC offre una borsa di studio per il Master Internazionale in Sustainable Humanitarian Action

Lo European Centre for Disaster Medicine (CEMEC), in collaborazione con la DIHAD Sustainable Humanitarian Organisation e l’Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM University), è lieto di annunciare l’offerta di una borsa di studio del valore di 20.000 Euro per il Master Internazionale in “Sustainable Humanitarian Action”. La borsa di studio, destinata a cittadini e residenti sammarinesi, coprirà le seguenti spese: -Tasse universitarie -Biglietti aerei per la partecipazione alle sessioni in presenza (ove applicabile) -Sistemazione in hotel Il Master, della durata di un anno, avrà inizio il 6 gennaio 2025 e sarà erogato in modalità ibrida (online e in presenza). Il programma formativo prevede 9 moduli, inclusa una tesi finale, e si focalizza su temi cruciali come la sostenibilità, l’innovazione, la tecnologia, la leadership e la gestione strategica delle azioni umanitarie. L’offerta è rivolta a professionisti, preferibilmente in ruoli manageriali, che soddisfino i seguenti requisiti: -Titolo di studio: Laurea triennale con un punteggio minimo di 82/110 (o 3.0 GPA su scala 4.0). -Lingua inglese: Certificazione riconosciuta, come il livello B2 del QCER, un punteggio di 6.0 nello IELTS o un equivalente di 500 nel TOEFL. -Esperienza professionale: Almeno 2 anni nel settore umanitario o affine, oppure un minimo di 2.000 ore certificate di volontariato in ambito umanitario. -Referenze: Attestati professionali o accademici che dimostrino competenze e idoneità del candidato. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura e un CV agli indirizzi cemec.info@iss.sm e cemec@iss.sm, entro e non oltre il giorno lunedì 16 dicembre 2024. Dopo una prima valutazione, verranno preselezionati 3 candidati finalisti tra i quali sarà scelto, a valle di un colloquio con un comitato di selezione, il vincitore della borsa di studio. Il CEMEC invita tutti gli interessati a cogliere questa preziosa opportunità Per ulteriori dettagli è possibile consultare la brochure informativa allegata o contattare gli indirizzi indicati.

