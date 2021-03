Un’intera giornata dedicata al mondo del ciclismo, con la Gran Premio di San Marino

È stata presentata alla stampa questa mattina alla presenza dei Segretari di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e al Turismo Federico Pedini Amati, del Presidente A.S.D. Gruppo Sportivo Emilia Adriano Amici e del Presidente della Federazione Sammarinese Ciclismo Walter Baldisserra la IV Tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si svolgerà interamente a San Marino venerdì 26 marzo prossimo. La quarta tappa rappresenta la più grande novità del programma della settimana, che partirà martedì 23 marzo da Gatteo e terminerà a Forlì sabato 27 marzo. La Gran Premio di San Marino - così è stata definita la tappa - è un evento raro e degno di particolare attenzione con partenza e arrivo nel territorio della Repubblica di San Marino; tutto il percorso, ad esclusione di un brevissimo tratto, si snoda infatti sul Titano. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato allo Sport): “E’ un grande onore e piacere per il nostro Paese ospitare questo evento, sappiamo quanto valore aggiunto porti lo sport. Investire su manifestazioni di questo genere rappresenta il buon lavoro con cui le istituzioni sportive e non sportive devono contribuire. Desidero rivolgere un ringraziamento agli organizzatori, che si sono prodigati per tenere vivo il sodalizio che c’è tra loro e il nostro paese, e alla Federazione Sammarinese Ciclismo, da molti anni realtà vivace e attiva. Abbiamo pensato di dedicare il premio per il miglior ciclista della tappa sammarinese al nostro Michael Antonelli scomparso poco tempo fa per tenerne viva la memoria. Ci sono tutti gli ingredienti per sviluppare un grande evento e perché questo sia il primo di una lunga serie.” Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo): “La sinergia turismo e sport è da sempre un binomio vincente, non c’è turismo senza sport e viceversa. La mia Segreteria ha da subito sposato questa iniziativa che porta il nome di due grandissimi campioni, Coppi e Bartali. E’ un orgoglio e una grandissima soddisfazione quindi poter ospitare questa manifestazione, il primo vero evento importante in questo momento tanto difficile che rappresenta la volontà di ripartire anche dal punto di vista sportivo. Un pensiero va alla famiglia di Michael Antonelli, promettente ciclista sammarinese scomparso di recente prematuramente che abbiamo voluto ricordare con il premio a lui dedicato.” Adriano Amici (Presidente A.S.D. Gruppo Sportivo Emilia): “Tornare a San Marino per organizzare questa corsa ci gratifica, ci fa onore e ci fa fare un salto di qualità. Ho trovato una bellissima accoglienza da parte di tutti fin dal primo momento. Il nostro gruppo è il più grande dei piccoli, questa corsa a tappe è una delle più importanti e significative, un appuntamento ambito dalle squadre, tra cui figurano anche Ineos e Astana. Faremo del nostro meglio perché questa corsa si confermi ai livelli importanti cui si è elevata.” Walter Baldisserra (Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo): “L’idea iniziale era di ospitare a San Marino solo un arrivo o una partenza. Invece si è trasformata in una cosa del tutto inedita, è un vanto che il grande ciclismo torni a San Marino. Toccheremo tutti i Castelli del nostro Stato, sarà un grande spettacolo.”

Cs Sport e Turismo

