Un intero mese all’insegna del gusto a Montefiore Conca.

Arriva il mese di ottobre e Montefiore Conca si trasforma nella capitale di tutti i golosi. Si comincia domenica 1° ottobre con la XXIII edizione di MangiarSano. Un percorso del gusto attraverso le eccellenze del territorio montefiorese e delle Terre del Conca: dalle carni, agli ortaggi passando per il miele, l’olio, il pane a lievitazione naturale e i pecorini di Montefiore. Lungo le mura fortificate saranno presenti mercatini agro-alimentari, del food e degli hobbisti a cura dell’Ass. Sottovento. Ricco il programma della giornata, che comincerà alle 8.30: appuntamento al Parco Parcheggio per passeggiata didattica fino alla Big Bench #310montefiore, alla scoperta delle erbe spontanee mangerecce a cura di Cinzia Giunzioni e Luigino Mancini. Alle 11.30 presso il Teatro Malatesta si svolgerà una tavola rotonda sull’importanza delle erbe spontanee, aromatiche e i vegetali nella dieta moderna per la salute dei consumatori. Tra i relatori la Dott.ssa Nutrizionista Gracia Tabone, Cinzia Giunzioni e la Dott.ssa Ilaria Concari (Ausl Rimini), modera il filosofo rurale Enrico Santini. Alle 12.30, in piazzeta della Valdoca, il pranzo dei produttori locali per allietare il palato con carni, salumi, farina, pane, formaggi, passata, confetture, olio, miele, vino e tanto altro ancora. Per info e prenotazioni Lucia 327 5555284 e Annarosa 339 3179926. MangiarSano sarà arricchita da un ricco calendario di iniziative collaterali. Alle 9.15, presso le Casine ai piedi della Rocca, "scopri il piacere di essere Corpo", un’esplorazione tra corpo e creatività. Alle 14.30 inaugurazione della mostra "a fior di pelle, à fleur de peau", esperienza fotografica nella natura di Giulia Ricci e Marie Dubreuil, presso il #quadrivio_malatempoLAB – il contenitore per artisti della Valconca, spazio a cura di Malatempora APS. Nella cornice della Pieve di San Paolo una giornata dedicata alla nascita e evoluzione di un borgo Cristiano con la presentazione della religiosità delle opere della Capitale Medievale della Valconca; alle 10.00 Santa Messa, a seguire presentazione crocifisso scuola di Giotto, alle 13.30 presentazione opere dei pittori durantini, alle 16, 18 e su richiesta alle 20 presentazione completa della chiesa a cura di Vittorio Vergani. Alle 11 al Teatro Malatesta aprirà i battenti la mostra fotografica a cura di Giordano Camillini dal titolo "Flora, fauna e paesaggi delle Terre del Conca", mentre alle 11 nell'Arena Raciti si terranno prove libero di tiro con l'arco moderno a cura della ASD Arcieri Apollo Artemide Valconca. Alle 15 in piazza della Libertà spazio alla musica con il concerto del Trio "Carta Canta". A seguire il laboratorio gastronomico per i più piccoli "Facciamo la piada". Alle 17 un agri-aperitivo dei produttori locali in piazzetta Valdoca. Tanti gli appuntamenti in programma presso la Rocca Malatestiana. Dalle 14.30 alle 18.00 in scena lo studio e laboratorio di grafica originale d’arte Opificio della Rosa, con dimostrazioni di stampa tipografica e la mostra dei lavori. Mentre alle 15 (e in replica alle 17) sarà la volta dello spettacolo di Filippo Brunetti "Sax Oh! Orchestra" a cura dell’Associazione Compagnia di Ricerca. Infine, sarà possibile prenotare la propria visita guidata alla Rocca al 349 4449144 (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) adulti 5 euro, bambini fino a 10 anni gratuiti. Le manifestazioni nel segno del gusto a Montefiore Conca proseguiranno quindi con la Sagra della Castagna, che si terrà le domeniche dell’8, 15, 22 e 29 ottobre. Per l’occasione gli amanti dei sapori d’autunno troveranno nel borgo malatestiano un ricco mercato di prodotti agro-alimentari e stand gastronomici, mentre per chi è a caccia di oggetti curiosi e originali sarà allestita un selezionata esposizione di artigianato artistico.

