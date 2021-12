Un libro dell’Università di San Marino, pubblicato dalla casa editrice “Il Mulino”, fa luce sulle fasi conclusive della guerra civile ateniese

Come si concluse la guerra civile che sconvolse Atene nel 404 e 403 a.C.? A fornire una risposta, da diverse angolazioni, è il nuovo libro della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, pubblicato nella collana “Critica Storica” della casa editrice Il Mulino. Nel volume, dal titolo “Un mito di rifondazione - l’amnistia ateniese del 403 a.C.”, l’autrice Elisabetta Grisanzio ripercorre i resoconti, a volte contraddittori, tramandati dalle fonti antiche sulle fasi conclusive dello scontro, focalizzandosi in modo particolare sul trattato di riconciliazione che pose fine alla guerra. La studiosa, che ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Antica proprio sul Titano, definisce il conflitto “eccezionale non soltanto per la natura e la genesi delle fonti che lo tramandano, ma soprattutto per il modo in cui, attraverso il suo atto finale, la cosiddetta ‘amnistia’, si giunse alla ricomposizione della città divisa e alla restaurazione della democrazia. Quella che impropriamente siamo soliti chiamare ‘amnistia’ - prosegue Grisanzio - assunse infatti sin da subito valore di paradigma storico-politico, alimentando una tradizione ricchissima che dall’oratoria di IV secolo ha finito per inoltrarsi fino all’età romana di età imperiale”. Sullo sfondo del conflitto approfondito dall’autrice, un contesto nel quale i ceti possidenti dell’epoca avevano interpretato la democrazia come una forzatura intollerabile, giungendo ad auspicare la sconfitta della propria città nel conflitto militare con Sparta. Ma il nuovo sistema, basato su un’élite oligarchica, era capitolato dopo circa un anno di guerra civile anche con il favore degli Spartani, che quella città l’avevano inizialmente voluta e conquistata. Il libro, di 216 pagine, è disponibile nelle librerie e online.

c.s. Università di San Marino