Un lieto fine merito di un grande lavoro di squadra

A volte, avere il coraggio di seguire un’idea, porta ad un risultato insperato e sorprendente. E’ quello che è successo a noi, tre persone che hanno diretto il loro sguardo nella stessa direzione, quella dell’isola di Samos, simbolo di un dramma che migliaia di persone che chiamiamo genericamente “migranti”, vivono, nel tentativo di raggiungere il continente Europeo. Interessandoci alla grave situazione che caratterizza il campo profughi di quell’isola della Grecia, mossi da sentimenti simili, dal desiderio “di provare a fare qualcosa”, ci siamo chiesti come poter essere d’aiuto. Abbiamo contattato la onlus Still I Rise, che sull’isola ha dato vita a Mazì, luogo di sicurezza e di pace, zona protetta, centro educativo per i minori del campo; hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta e grazie a loro siamo entrati in contatto anche con la onlus Refugee 4 Refugees, che si occupa di distribuire ai profughi vestiti, coperte e altri beni di prima necessità. Così è nato il nostro piccolo progetto San Marino per Samos, dal coraggio di tre persone molto diverse tra loro, con in comune il desiderio di “fare qualcosa”. Ed è con grande gioia che annunciamo che il progetto si è concluso, con l’arrivo degli 11 pallet, lunedì 22 Febbraio, sull’isola greca, accolti dai volontari delle due onlus destinatarie. Immaginare che quelle oltre 250 coperte possano scaldare qualcuno ci rende felici, pensare ai bambini che a Mazì troveranno in mezzo ai tanti materiali per la scuola, anche le letterine che alcuni bambini di San Marino hanno voluto mandare loro, ci riempie il cuore di gioia, immaginare la reazione dei ragazzi più grandi quando verranno date loro le divise della nazionale di calcio, donate dalla Federazione Sammarinese, fa nascere un sorriso sui nostri volti. Certo, questa donazione non risolverà i loro problemi, ma ci da l’idea, per una volta, di aver messo un piccolo tassello nel posto giusto. E se lo abbiamo fatto, se siamo riusciti a scaldare o a far sorridere quelle persone, bambini e bambine ancora troppo piccoli per comprendere il motivo di tutte le difficoltà delle loro vite, lo dobbiamo a tutti VOI. Voi che sostenendoci e accogliendo il progetto con un entusiasmo e un calore inaspettati, ci avete fatto credere di stare facendo la cosa giusta. Per questo vogliamo scriverlo, nero su bianco, un gigantesco GRAZIE. GRAZIE a tutte le persone che a vario titolo hanno destinato al progetto San Marino per Samos una donazione, contribuendo a riempire quegli 11 pallet e a pagarne il trasferimento. Un ringraziamento particolare e speciale va a tutti i bambini delle Scuole Elementari, della Scuola dell’Infanzia di Murata e delle Scuole Medie, che hanno partecipato con la raccolta di materiale di cancelleria; all’Ente Cassa di Faetano, che ha risposto generosamente al nostro appello e alla Banca Agricola Commerciale, che con la sua donazione ci permetterà di finanziare un progetto di aiuto psicologico per i bambini e le bambine di Mazì; grazie per le donazioni di prodotti per l’igiene personale a Meloni Walter S.p.a. e a Fantastika e un gigantesco grazie a Titan Coop, e a tutti i suoi dipendenti, che hanno dato un esempio di grande generosità; grazie a Edicola il Passatempo, La Pitagora e Scripta Manent, che non solo hanno attivato la raccolta al loro interno, ma ci hanno anche donato materiale da destinare alla scuola Mazì. Ringraziamo di cuore la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, l’Associazione ASDOS e le amiche del Laboratorio Artistico LILUNA. Un abbraccio da parte nostra unito ad un grazie speciale va inoltre all'associazione UDS -Unione Donne Sammarinesi, che con entusiasmo ci ha aiutato nella raccolta, in particolare di vestiti invernali. Vogliamo ringraziare Patrizia Ghisetti, Donor Care Assistant di Still I Rise, che ci ha seguiti, supportati (e sopportati!), e tutto il team, che ha "tifato" per noi, anche a distanza! Siete e sarete la nostra ispirazione, un modello di vita! E ringraziamo Carità Senza Confini, che ha contribuito con esperienza, consigli e raccolta, e che soprattutto ha avuto fiducia in noi e “ci ha messo la faccia”, permettendoci di raccogliere l’ammontare necessario a coprire le spese di spedizione degli undici pallet. Un enorme grazie a Oscar, che si è messo a disposizione sopportando le nostre mille domande sulla gestione della spedizione e sulla produzione dei documenti di trasporto. Infine, ma solo in ordine di scrittura, ringraziamo le persone, gli angeli, che ci hanno aiutati donando il loro prezioso tempo e mettendoci il cuore: le nostre famiglie che, pur venendo travolte dalle nostre idee folli, non ci deludono mai. GRAZIE Sabrina, Silvana, Leo, Daniel, Gloria, Sonia, Manuel, Laura, Jens, senza di voi non ci saremmo riusciti.

Paolo, Elena, Sara ( San Marino per Samos)