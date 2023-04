Un lungo weekend di magia a San Marino 24° Festival Internazionale della Magia dal 14 al 16 aprile

Un lungo weekend di magia a San Marino.

Torna a San Marino il Festival Internazionale della Magia alla sua 24° edizione. L’evento, da anni un appuntamento fisso della primavera sammarinese e da sempre atteso con trepidazione dai bambini, è stato presentato oggi alla stampa dall’ideatore e organizzatore Gabriele Merli alias Mago Gabriel. Il festival sarà un viaggio alla scoperta del mondo della magia, dell’illusionismo e della manipolazione per stupire e divertire con un ricco programma di spettacoli a teatro, street magic, congressi e scuola di magia. Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Il Festival Internazionale della Magia è un evento che la Repubblica di San Marino ospita ormai da tanti anni. Lo show che il mago Gabriel e i suoi ospiti riescono a costruire colpisce grandi e piccini e noi siamo lieti di sostenerlo. Per definizione la magia è qualcosa che stupisce e emoziona. Sono certo che anche quest’anno sarà così”. Ben quattro saranno gli spettacoli che allieteranno il pubblico presente.

Si inizia venerdì 14 aprile alle 21.00 con il Trofeo Arzilli dove dieci maghi si sfideranno a colpi di bacchetta per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Si prosegue sabato 15 aprile con due appuntamenti: alle 15.00 Gala di Close Up, uno show magico con i più grandi illusionisti del settore close up a livello mondiale mentre alle 21.00 l’evento clou del festival, il Gran Gala della Magia che sarà presentato dal noto comico e illusionista italiano Raul Cremona e che vedrà la partecipazione di artisti in anteprima assoluta per Italia e San Marino. Tra questi Léa Kyle, la più richiesta e formidabile trasformista del mondo, Maxim, noto volto televisivo e attualmente tra i migliori al mondo nell'apparizione di colombe dal nulla, Zinthya che farà volteggiare una palla nell'aria, Charlie Mag, che farà apparire centinaia di ventagli di carte da riempire il palcoscenico, Dala Illusions, giovane coppia specializzata in grandi illusioni impossibili, Youry et Sophie con un numero molto poetico dove una bambola subisce una metamorfosi. Infine Magica Gilly la mascotte del festival che si cimenterà in un nuovo numero a sorpresa in stile Harry Potter coadiuvata dal padre Gabriel. Domenica 16 aprile alle 16.30, è il momento dell’imperdibile Family Show: MagiExpress è il titolo dello spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie che trascorreranno una domenica pomeriggio veramente speciale; ai bimbi presenti verrà regalato il libro magico da colorare disegnato da Elisa Della Balda.

Il Centro Congressi Kursaal sarà la location di tutti gli spettacoli ad eccezione del Gran Gala della Magia che si svolgerà al Teatro Nuovo di Dogana. Novità di quest’anno sarà un set fotografico con i personaggi dei fumetti grazie alla collaborazione con l’Associazione San Marino Comics. Il set sarà a disposizione sabato sera al Teatro Nuovo e domenica mattina al Kursaal per uno scatto davvero unico, Inoltre sabato e domenica le vie del Centro Storico si animeranno con spettacoli di magia da strada; e per tutti quelli che vogliono provare a cimentarsi con l’arte della magia, il mago David aprirà a tutti la scuola di magia sabato mattina alle 10.30 al Kursaal. Il Festival della Magia è anche attività didattica; nei tre giorni del festival dalle 9.30 alle 19.00 si svolgeranno attività di formazione e aggiornamento rivolte ai maghi con conferenze e dimostrazioni di novità, sempre presso il Centro Congressi Kursaal. Infine da non perdere Mental Show, l’evento che anticipa il Festival: sabato 8 aprile presso l’Aeroclub di Torraccia l'illusionista Gabriel tenterà di trasmettere telepaticamente un'immagine pensata da uno spettatore a un aviatore in volo col suo aereo acrobatico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: