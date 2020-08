Un master per la buona Amministrazione e per formare la futura dirigenza pubblica

Il Direttore della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, comunica che con Legge 7 Luglio 2020 n.113 sono stati modificati i requisiti per l’accesso alla funzione dirigenziale nel Settore Pubblico Allargato, stabilendo quale titolo alternativo all’esperienza lavorativa triennale come libero professionista o dirigente nel settore privato o come Esperto - liv.8 il possesso di master universitario di secondo livello in materie attinenti all’Amministrazione. Coerentemente con tale novità legislativa – introdotta, da un lato, per ampliare il bacino dei possibili aspiranti a posizioni dirigenziali pubbliche e, dall’altro, per favorire un’importante e specifica formazione preventiva per coloro che ambiscano a ricoprire posizioni apicali e di responsabilità nell’Amministrazione - si è da tempo intrapreso con l’Università degli Studi di San Marino un percorso di confronto al fine di offrire in territorio, coinvolgendo anche l’Università dell’Università di Urbino, il primo Master di II livello in “Le pratiche manageriali nella pubblica amministrazione”. Il Master prenderà l’avvio già nell’Anno Accademico 2020/21.

Nella consapevolezza che il tentativo di adottare, in maniera efficace, logiche di azione manageriali nella pubblica amministrazione è spesso ostacolato da problemi di diversa natura, accentuati quando si tenta di trasferire acriticamente esperienze manageriali e buone pratiche dal contesto delle imprese private al settore pubblico, l’iniziativa formativa universitaria persegue la finalità di “calibrare”, a partire sia dalla letteratura sia dalle esperienze dirette di testimoni aziendali, il ruolo manageriale e i sistemi di governance delle organizzazioni, alla luce delle specificità delle organizzazioni pubbliche, tenendo altresì conto dei vincoli in esse presenti. I partecipanti svolgeranno, pertanto, un ruolo attivo e primario, nell’ambito del percorso formativo, in quanto ad essi verrà richiesto, anche attraverso lo sviluppo di un project work, di selezionare e applicare nelle loro realtà lavorative gli approcci manageriali (metodologie, sistemi, stili direzionali) che saranno oggetto dei diversi moduli.

Il Master è, quindi, progettato per:

 Formare elevate professionalità nel settore pubblico;

 Incrementare la preparazione e garantire l’aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

 Fornire una preparazione adeguata per la partecipazione a selezioni e concorsi pubblici e per le progressioni di carriera;

 Rafforzare le competenze di quanti esercitano o intendono esercitare attività professionali e consulenziali per le pubbliche amministrazioni.

Il Master di II Livello comprende, al suo interno, un percorso di alta formazione di durata e contenuti più ridotti di n.100 ore in esito al quale sarà rilasciata ai partecipanti che non intendano frequentare l’intero Master una distinta attestazione che, quantunque non integri il possesso del requisito alternativo per l’accesso a selezioni e concorsi per la dirigenza pubblica, verrà valutata quale curriculum formativo con attribuzione dei relativi punteggi. Il bando di iscrizione e le informazioni specifiche possono essere consultate al link https://www.unirsm.sm/it/pratiche-manageriali-pubblica-amministrazione/_3104.htm

L’ambizioso progetto di Master di II livello in “Le pratiche manageriali nella pubblica amministrazione” costituisce un ulteriore tassello nella fondamentale collaborazione fra l’Università degli Studi sammarinese e la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) nell’organizzazione ed erogazione di qualificate occasioni di alta formazione su temi di interesse dell’Amministrazione Pubblica.

In quest’ottica si colloca anche il patrocinio recentemente concesso dalla DGFP ai seminari del Master in Criminologia e Psichiatria Forense rivolti, principalmente, a criminologi, giuristi e professionisti nell’ambito legale e economico, operatori delle Forze dell’Ordine e della sicurezza, pubblici dipendenti, medici, psichiatri, operatori socio-sanitari, sociologi, psicologi, insegnanti ed educatori. In forza del predetto rapporto di patrocinio, i pubblici dipendenti e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine potranno partecipare gratuitamente a “pacchetti” di seminari aventi ad oggetto l’ambito Sicurezza (ORDINAMENTO PENITENZIARIO - L’OPERATORE DI SICUREZZA - TERRORISMO: FENOMENOLOGIA, FINANZIAMENTO E PROCESSI DI RADICALIZZAZIONE) e l‘ambito Generale (MOBBING: LA VIOLENZA PSICOLOGICA SUL LUOGO DI LAVORO - CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - SITUAZIONI DI CRISI E STRATEGIE GESTIONALI).

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica). Per informazioni relative a date, orari, didattica dei corsi rivolgersi all’Università degli Studi, con messaggio di posta elettronica a igs@unirsm.sm

c.s. DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA