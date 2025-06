"Un Monte di Libri" – Quinta Edizione

"Un Monte di Libri" – Quinta Edizione.

Torna per la sua quinta edizione Un Monte di Libri, il ciclo di letture serali dedicate ai bambini e alle famiglie, promosso dai Lettori con la Valigia e dalla Ludoteca Pologioco. L’iniziativa prenderà il via martedì 17 giugno alle ore 20.30, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro adiacente alla Ludoteca di Acquaviva, e proseguirà ogni martedì sera nei nove castelli della Repubblica di San Marino. L’edizione 2025 si apre con una serata speciale, all’insegna della lettura, della creatività e della tradizione. Dopo le letture ad alta voce, che cattureranno l’immaginazione di grandi e piccoli, seguirà un laboratorio ludico-creativo organizzato dalla Ludoteca, in collaborazione con la Federazione Balestrieri Sammarinesi (FBS). Durante il laboratorio, i bambini – insieme ai loro genitori e accompagnatori – saranno guidati dalle operatrici della Ludoteca e dai membri della FBS, nella costruzione di un tamburo, realizzato attraverso il riuso di imballi vuoti donati dal Colorificio Sammarinese. A seguire, tamburini e sbandieratori offriranno una suggestiva esibizione e coinvolgeranno i bambini in una divertente attività ritmica: ciascun bambino potrà suonare il tamburo appena costruito, imparare semplici sequenze ritmiche e partecipare a una piccola sfilata con il passo cerimoniale. La Federazione Balestrieri Sammarinesi, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Paese, è particolarmente attenta a promuovere e divulgare le tradizioni anche tra i più piccoli, contribuendo alla crescita di una cittadinanza consapevole e orgogliosa delle proprie radici. Il ciclo proseguirà nei martedì successivi, toccando i restanti castelli della Repubblica, sempre con inizio alle ore 20.30, portando la magia delle storie in ogni angolo del territorio. In tutte le serate, le Giunte di Castello offriranno un rinfresco a tutti i partecipanti: un gesto di accoglienza e convivialità per chiudere ogni appuntamento nel segno della condivisione e dello stare insieme. Questa iniziativa nasce dalla volontà dei Lettori con la Valigia e della Ludoteca di offrire occasioni di incontro e relazione, dove la lettura diventa un momento prezioso per creare legami, emozioni e ricordi. Un Monte di Libri è molto più di un ciclo di letture: è un invito a ritrovarsi, ad ascoltare, a costruire comunità – una storia alla volta. Tutte le attività sono gratuite e aperte al pubblico. Vi aspettiamo sotto le stelle, con un libro tra le mani e un tamburo nel cuore



I più letti della settimana: