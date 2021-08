LUDOTECA POLOGIOCO “Un Monte di libri”, un fruttuoso inizio per i “Lettori con la valigia”

L’evento “Un Monte di libri” organizzato dalla Ludoteca Pologioco, con la collaborazione della Biblioteca di Stato e del Centro Sociale di Dogana, si è rivelato una occasione socio-culturale molto proficua. L’iniziativa svoltasi tra il 23 giugno e il 24 agosto, costituita da nove incontri di lettura nei Castelli della Repubblica, ha incrementato la passione per la lettura ad alta voce tra i partecipanti, attraverso la nuova e preziosa risorsa dei “Lettori con la valigia”. I lettori volontari hanno proposto ai bambini tra i 3 e 6 anni e ai loro accompagnatori numerosi testi per la prima infanzia, suscitando molteplici emozioni tanto da far nascere in loro il desiderio di continuare a casa l’avventura intrapresa insieme tramite il prestito dei libri gestito dalla biblioteca del Centro Sociale di Dogana e dalla Biblioteca di Stato. Le iscrizioni alla “Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino” effettuate durante gli incontri sono state numerose, poiché si sono iscritti genitori, lettori e circa 40 “piccoli lettori”. I libri, presenti nel catalogo “Scoprirete” che costituiscono la sezione Polo Bimbi sono 300 ed i prestiti registrati durante queste attività di lettura sono 288, numeri che sicuramente aumenteranno con i prossimi incontri di lettura, che i “Lettori con la valigia” stanno programmando insieme alla Ludoteca con la collaborazione della Biblioteca di Stato e del Centro Sociale di Dogana.

Le operatrici della Ludoteca e della Biblioteca di Stato

