TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Manifestazione per la Palestina a San Marino: "Non si può più stare in silenzio" 19:10 Mondiali, l'Italia fa il record di medaglie: sette podi 18:42 Diagnosi precoce e prevenzione, l'ISS investe sulla ricerca contro l'Alzheimer 18:33 La Reggenza saluta l'Aula. Regole e funzioni da rivedere 18:22 CGG: focus dell'Aula sui Decreti. Ok a sconti temporanei sui costi a favore di imprese energivore 18:00 La Repubblica di San Marino è pronta ad ospitare Junior Eurovision Song Contest nel 2026 17:55 Il Congresso approva il protocollo anti bullismo: ecco cosa prevede 14:11 Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania 10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Un mosaico di emozioni: le immagini di Tuttavia…2025

22 set 2025
Un mosaico di emozioni: le immagini di Tuttavia…2025

Oltre trecento immagini tra le più significative della quinta edizione di Tuttavia… che Spettacolo! sono state raccolte e pubblicate su una piattaforma interattiva, Mosaically, che permette di esplorarle in modo originale e coinvolgente. Le trovate in fondo alla pagina dedicata https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025 .

Le fotografie, messe insieme, compongono il logo dell'edizione di quest'anno e raccontano attraverso volti, gesti e attimi l’energia di questo Evento e la bellezza di una comunità che si ritrova. Le immagini si possono scorrere e commentare, e chi lo desidera potrà anche aggiungerne di proprie, che diventeranno visibili una volta autorizzate dall’amministratore. Abbiamo prestato particolare attenzione a non pubblicare i volti riconoscibili di bambini che non conosciamo direttamente, a parte quelli per i quali sappiamo di avere consenso e tranquillità. È giusto ricordare che Mosaically utilizza contenuti interattivi forniti da piattaforme esterne e che nei mosaici possono comparire fotografie di persone riconoscibili.

Abbiamo impiegato esclusivamente immagini per le quali sia stato acquisito il consenso degli interessati, oppure realizzate in contesti pubblici e destinati alla comunicazione istituzionale e di interesse generale. Gli interessati possono comunque chiedere in ogni momento la rimozione di una loro immagine scrivendo a mototerapiarsm@gmail.com

Anche questa edizione, nonostante defezioni e imprevisti che ormai sembrano far parte del percorso, è stata indimenticabile. Non lo è per l’organizzazione perfetta o per le attività riuscite senza sbavature, ma perché ha visto insieme persone uniche, diverse e allo stesso tempo unite; incontri, emozioni, storie che hanno lasciato un segno profondo. Età differenti, corpi, identità e vissuti si sono ritrovati a far parte, normalmente, della stessa comunità. Certo, tante cose restano da migliorare, alcune soluzioni improvvisate hanno mostrato i loro limiti, ma molte altre, forse meno appariscenti, sono riuscite a toccare il cuore, la mente e l’anima. Così come immaginavamo e volevamo, in un momento in cui mai come ora c’è bisogno di rispetto, di condivisione e di ritrovarsi umani.

Per questo un grazie sincero va a tutti: a chi ha partecipato, a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi ha sostenuto e creduto. Agli enti e alle istituzioni che hanno concesso il patrocinio, agli sponsor e ai partner che hanno reso possibile tutto ciò, ai volontari, agli artisti, ai tecnici, alle famiglie, a chi ha messo tempo ed energia, a chi ha regalato un sorriso, una parola, una mano tesa. Perché il vero mosaico di Tuttavia… siete voi.

Grazie

Il Comitato Organizzatore
Tuttavia... che spettacolo





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa