Un nuovissimo comedy show con clip divertenti, scherzi e tante challenge condotto da due degli youtuber più amati del momento con oltre 800 mila iscritti al proprio canale.

“Prova a non ridere con Rebby e Molly” arriva su DeAKids, canale 601 di Sky, in anteprima assoluta lunedì 30 settembre alle 20:40. Un nuovissimo comedy show fatto di tante clip divertenti commentate da Rebby e Molly, una giovane coppia di San Marino che sul proprio canale YouTube conta oltre 800.000 iscritti. Due youtuber amatissimi dal target kids&family che per questo appuntamento inedito daranno vita a un programma da guardare tutti insieme, per un momento di gioco e ilarità in famiglia. Le risate sono assicurate! Un freschissimo comedy show che prevede dieci esilaranti puntate, nel corso delle quali Rebby e Molly dovranno misurarsi con il lato più comico della rete. I due youtuber avranno, infatti, il compito di commentare alcuni tra i video più buffi del web e al tempo stesso si sfideranno in una divertente competizione. L’obiettivo? Ovviamente non ridere, perché solo una vera Regina o Re delle risate sa come restare impassibile di fronte ai video più spassosi di internet. Per conquistare l’ambito titolo, Rebby e Molly dovranno affrontarsi cercando di conquistare la maggior parte dei punti in palio in ogni puntata. In ciascun episodio del comedy show, i due creator si alterneranno nella conduzione di quattro rubriche – due a testa – e gareggeranno tra loro nel tentativo di mettere in difficoltà l’altro e farlo ridere. Per far esplodere il proprio avversario in una sonora risata ogni mezzo è lecito: il commento di una clip, un aneddoto buffo, un’espressione facciale esilarante, Rebby e Molly avranno il loro bel da fare per restare impassibili e sottrarre l’ambito punto al proprio rivale. Ad aggiungere pepe alla competizione, un altro momento particolarmente coinvolgente: la challenge. Veri e propri duelli tutti da ridere a colpi di gusti di caramelle da indovinare, epiche costruzioni di bicchieri di carta e altre buffe contese da scoprire di puntata in puntata, la ciliegina sulla torta di questa esilarante corsa a ostacoli verso la conquista del titolo di Regina o Re delle risate! Prova a non ridere con Rebby e Molly, è una produzione De Agostini Editore. Il programma è stato scritto da Antonio Tocci, già autore di Music Distraction (DeAKids), in collaborazione con il team creativo di De Agostini Editore diretto da Marco Pelliccioli. Regia e montaggio: Sabrina Pavoni. Art direction: Fabio Danisi. Producer: Elena Tamiazzo. REBBY E MOLLY Nel 2019 inizia l’attività su YouTube del canale “Rebby e Molly” i cui creators (ideatori) sono Rebecca Guidi e Francesco Molinari (da cui il nome Rebby e Molly). In soli 5 anni il canale raggiunge 844.000 iscritti, oltre 1600 video caricati, 20 milioni di visualizzazioni mensili. Indirizzato a una target audience di età compresa tra i 5 e i 15 anni, il canale fa parte della categoria intrattenimento family-friendly (adatto alle famiglie) e al suo interno sono presenti video vlog, gags, scherzi, challenges e videogiochi di tipo variety a scopo ludico ed educativo. Numerosi sono, infatti, i contenuti Edutainment (educational-entertainment) per i più piccoli inseriti nel piano editoriale del canale. Nel 2022, in collaborazione con Mondadori, casa Editrice Fabbri Editori, viene pubblicato il libro “Rebby e Molly, Tutto il nostro mondo” che vede protagonisti Rebecca e Francesco. Il progetto, che ha richiesto più di un anno di lavoro, è stato seguito direttamente dai creators, dalla talent agency We Are Era e dai collaboratori di Mondadori. Sono attualmente aperte delle trattative per un secondo libro. Continua l’ascesa di Rebby e Molly e nel 2024 l’attività su YouTube si espande anche fuori dal mondo digitale e avviano collaborazioni con diverse aziende per la promozione di prodotti, servizi, marchi, in ambito kids, eventi e industria cinematografica. Inoltre, iniziano dei progetti didattici ed educativi riguardanti la comunicazione digitale rivolta ai più piccoli, in collaborazione con enti pubblici di San Marino e con l’Università di Urbino. In particolare, si segnala il progetto “Puck’s Stories” iniziato assieme alla Professoressa Sisti con la quale Rebecca ha redatto la tesi di laurea Magistrale dal titolo “L’apprendimento delle lingue straniere sulla piattaforma YouTube”. Il proposito è quello di promuovere la didattica e l’insegnamento delle lingue straniere attraverso i social network utilizzando nuove forme di comunicazione e promozione di apprendimento innovative studiate appositamente per i più piccoli. Sempre durante l’anno 2023 sono stati organizzati incontri ed eventi con i più piccoli in collaborazione con le segreterie di Stato della Repubblica di San Marino quali Istruzione e Turismo e l’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi. Durante queste manifestazioni Rebecca e Francesco, affiancati a professionisti dei vari settori, si sono rivolti ai più piccoli per trasmettere loro messaggi educativi e di salute. Rebby e Molly vengono coinvolti nell’organizzazione e partecipazione a diversi Meet&Greet (incontri con la propria fanbase) in varie città italiane a copertura di tutto il territorio nazionale.

cs DeAKids

