Un nuovo approfondimento per la ricerca dell’Università di San Marino sull’opinione pubblica e la percezione dell’UE

Dei circa 1.500 residenti sul Titano che hanno partecipato a una ricerca dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sulla percezione dell’opinione pubblica rispetto all’Unione Europea, il 62% avrebbe votato favorevolmente in un referendum sull’accordo di associazione. Il 78% ritiene possa far crescere la qualità della vita per i giovani, il 63% pensa che una maggiore integrazione aumenterebbe la prosperità economica. Il 70% prevede un aumento nella criminalità e il 65% un calo nell’identità culturale. Le percentuali, inserite in una più ampia analisi e già presentate al pubblico nel dicembre scorso, sono ora al centro di un ulteriore approfondimento curato dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Ateneo, che ha pubblicato online un nuovo Quaderno nel quale “vengono ora presentati dati specifici, quelli considerati più utili per comprendere meglio la ricerca e capire come si posiziona la popolazione in merito al tema dell’Europa”, spiega Michele Chiaruzzi, direttore della struttura. In particolare, le posizioni espresse dagli intervistati su un ipotetico referendum sono state analizzate per fasce d’età, sesso, livello di istruzione, sentimento politico e non solo. Sono inoltre stati individuati sei orientamenti principali che sintetizzano le posizioni sull’Europa. “Il progetto - aggiunge Chiaruzzi - conta sul miglior campione mai rilevato a San Marino, visto che nessuna ricerca empirica si è basata su una partecipazione tanto significativa. È inoltre il primo sul rapporto tra l’opinione pubblica e l’Unione Europea, protagonista insieme al Titano di un recente accordo di associazione siglato a Bruxelles”. Il Quaderno è stato firmato da Chiaruzzi insieme ai ricercatori Mario Catani e Sebastiano Bastianelli. Lo studio è stato possibile grazie al supporto del Fondo Servizi Sociali Sezione Industria, dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi e della Confederazione Sammarinese del Lavoro, nonché alla collaborazione dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. L’analisi, che ha avuto come punto di partenza un questionario finalizzato a far emergere atteggiamenti, percezioni e sentimenti nei confronti dell’UE, può essere scaricata gratuitamente dal sito www.unirsm.sm , accedendo all’area “news” dal menù grigio nella parte alta della homepage.

C.s. Unirsm