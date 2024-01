Un Nuovo Capitolo per la Repubblica di San Marino: Impegno e Visione di Alleanza Riformista

Un Nuovo Capitolo per la Repubblica di San Marino: Impegno e Visione di Alleanza Riformista.

Mentre ci avviciniamo alla conclusione dell'attuale legislatura, il clima politico del nostro paese entra in una fase decisiva e critica.

Questo periodo pre-elettorale è segnato da una crescente enfasi sulla "politica del pallottoliere", una metafora che descrive la lotta per il potere e le complesse strategie tra i diversi attori politici e in questo contesto, per alcuni, la cosiddetta "corsa alla poltrona" emerge come un obiettivo primario, rischiando di oscurare le vere necessità del paese.

Alleanza Riformista si è presentata fin dall'inizio con l'intento di costruire un progetto politico aperto, libero da pregiudizi ideologici, ma focalizzato sulla prospettiva di sviluppo della Repubblica di San Marino del domani.

Il nostro impegno rimane saldo e responsabile verso il futuro della nostra Repubblica.

Consci dei risultati significativi ottenuti con i nostri alleati in una legislatura contraddistinta da sfide complesse e imprevedibili, siamo pronti ad abbracciare un periodo di crescita e rinnovamento.

La nostra visione è quella di una spinta riformista, capace di guidare il Paese attraverso un processo di cambiamento significativo e positivo.

Nei prossimi giorni, saremo orgogliosi di presentare pubblicamente la nostra proposta programmatica, un piano pensato per essere condiviso con la cittadinanza, le categorie economiche, le rappresentanze sindacali e le forze politiche. La nostra convinzione è che solo attraverso un approccio inclusivo e partecipativo possiamo affrontare efficacemente le sfide emergenti.

In un momento così cruciale per il nostro Paese, siamo pronti a guidare con determinazione, visione e un impegno incessante per il benessere collettivo.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

