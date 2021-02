Un nuovo Comitato scientifico per il progetto "Repubblica cardio-protetta"

Si è svolto venerdì pomeriggio l’incontro, presieduto dal Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico –DAE (defibrillatore semiautomatico) in base all’art.10 della legge 197/2020. In tale occasione, tra i suoi membri, sono stati eletti la Coordinatrice Dr.ssa Marina Foscoli e il Vice-Coordinatore Dr. Francesco Del Corso. Il Comitato Tecnico Scientifico –DAE coordina il Progetto “Repubblica cardio-protetta” che si propone di incentivare la diffusione dei defibrillatori semiautomatici sul territorio e razionalizzarne l’utilizzo. Scopo del Comitato è quello di dettare le linee di indirizzo di natura tecnica e procedurale per il miglior impiego dei DAE, incentivare la formazione degli operatori laici, incrementare e integrare le postazioni di defibrillazione già presenti sul territorio: 18 postazioni telecontrollate e 19 defibrillatori elettronici semiautomatici presenti sui mezzi in dotazione a Gendarmeria, Polizia, Guardia di Rocca.

c.s. Segreteria Sanità