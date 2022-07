Un nuovo decreto legge stabilisce la libera circolazione delle macchine per persone disabili lungo i percorsi ciclabili. Gli Assessori Gianfreda e Frisoni: “Una modifica del codice stradale per una mobilità più inclusiva"

Un nuovo decreto legge stabilisce la libera circolazione delle macchine per persone disabili lungo i percorsi ciclabili. Gli Assessori Gianfreda e Frisoni: “Una modifica del codice stradale per una mobilità più inclusiva".

D’ora in avanti la mobilità per le persone disabili sarà più facilitata grazie al nuovo decreto legge 68/2022, attraverso il quale si stabilisce la libera circolazione alle macchine per uso di persone con disabilità nei percorsi ciclabili e lungo gli itinerari ciclopedonali, nonché ai mezzi, se asserviti da motori, sulle piste ciclabili e sulle corsie ciclabili a doppio senso nei percorsi urbani. “Un’importante modifica del codice stradale che da oggi rende la mobilità più inclusiva e attenta alla pluralità di esigenze di una comunità - commentano gli Assessori alla Mobilità Roberta Frisoni e alla Protezione sociale Kristian Gianfreda -. Nel nostro territorio sono diverse le persone che potranno beneficiare di questa normativa e circolare con più facilità e soprattutto con più sicurezza da un luogo all’altro. Di fatto, con le nuove disposizioni, si eliminano finalmente delle discriminazioni in materia di spostamenti, rendendo le piste ciclabili delle infrastrutture in grado di garantire l’accessibilità di tutte e tutti, senza distinzioni”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: