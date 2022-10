Un nuovo percorso pedonale immerso tra storia e verde: approvato il progetto per la realizzazione del collegamento al centro storico attraverso la Corte di Soccorso di Castel Sismondo

Da via Circonvallazione occidentale al centro storico attraverso un percorso pedonale che attraverserà il verde, si immergerà nella storia testimoniata dalle mura del castello malatestiano e nella cultura contemporanea che si trova nei segni del Maestro Federico Fellini. Il lavoro dell’Amministrazione Comunale orientato alla valorizzazione degli spazi della cultura prosegue con un altro intervento destinato a cambiare la percezione di uno dei luoghi simbolo della città: nell’ultima seduta comunale la Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in legno che attraverserà Castel Sismondo collegando la Corte di Mezzo dove oggi si accede al percorso espositivo del Fellini Museum a via Circonvallazione Occidentale, attraversando la Corte del Soccorso.

L’intervento consentirà quindi di restituire alla città un passaggio da molto tempo precluso, offrendo un nuovo collegamento che aumenterà l’accessibilità a piazza Malatesta, al Museo Fellini e in generale al centro storico, valorizzando la bellezza del patrimonio storico e ambientale a partire da uno spazio poco conosciuto e utilizzato come la Corte del Soccorso. L’opera andrà ad integrarsi con la passerella posta sul prato calpestabile verso il lato sud-occidentale della Rocca, realizzata nell’ambito dei lavori del terzo stralcio del Museo Fellini e sarà coordinata con i due percorsi che oggi offrono l’accesso al centro storico da via Circonvallazione Occidentale e cioè quello che avviene dalla rotonda di Piazza Malatesta lato sud-occidentale della Rocca (che storicamente metteva in comunicazione la corte con la campagna circostante) e dalla rampa che conduce all’Arena Francesca da Rimini e alla Corte a Mare. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole della competente Soprintendenza e sarà realizzato in modo tale da essere rimovibile, oltre a rispettare e valorizzare il rigoglioso tappeto erboso recentemente rinnovato all’interno della Corte del Soccorso.

La passerella in legno sarà dotata di paletti in color corten e cordelle di canapa che definiranno il percorso per il visitatore, il turista e il cittadino, che potrà anche apprendere informazioni sul luogo attraverso appositi totem comunicativi che serviranno a fornire tutte le informazioni storico-archeologiche e le modalità di fruizione della corte per chi vi accede. L’intervento prevede un investimento di circa 39mila euro e sarà sostenuto interamente attraverso una sponsorizzazione che sarà sottoscritta dalla società Rimini Cafè. “Questa nuova apertura del castello verso via Circonvallazione è un elemento che rafforza quel progetto che vede negli spazi della storia e della cultura della nostra città non sono luoghi belli da vedere e da ammirare, ma spazi urbani di relazione e di incontro – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - Non sarà solo un percorso pedonale, ma una vera e propria immersione nel verde e nella storia, riscoprendo e riappropriandosi di un angolo della città che anni fa ospitava anche una rassegna estiva di cinema all’aperto. Non posso che ringraziare Rino Mini, titolare della società Rimini Cafè, uno sponsor e una persona innamorata di Rimini e che ci permetterà di realizzare questo nuovo prezioso intervento”.

