Un nuovo potente strumento per le aziende di San Marino, è arrivata Nt Advisory, specializzata in servizi di consulenza strategica alle imprese.

Il 2023 segna l’arrivo di una novità importante per il tessuto economico della Repubblica di San Marino. Si tratta di NT Advisory, la prima società sammarinese specializzata in servizi di consulenza strategica alle imprese. Fondata da un gruppo di qualificati manager ed esperti del settore bancario e finanziario, NT Advisory si propone di rivoluzionare il modo in cui le aziende affrontano le sfide e catturano le opportunità. Un team di esperti I fondatori di NT Advisory portano con sé decenni di esperienza combinata in posizioni di leadership all'interno del mondo finanziario e bancario. Questa squadra eccezionale riunisce individui con profonde competenze nelle aree chiave della consulenza strategica, finanziaria e del risk management. La combinazione di queste competenze dà vita ad una squadra in grado di affrontare le sfide più complesse e a guidare le imprese verso un futuro di successo. Obiettivi per il successo aziendale Gli obiettivi di NT Advisory sono chiari e ambiziosi. La società si impegna a creare valore per i suoi clienti attraverso l'ottimizzazione dei flussi aziendali, la ristrutturazione delle strutture di costo e il perfezionamento dei processi. Con un impegno particolare nei confronti dell'ambito finanziario, del risk management e della sostenibilità, NT Advisory si propone di diventare un partner strategico per le imprese che cercano di affrontare le sfide mutevoli del mercato. Servizi qualificati NT Advisory offre una consulenza aprofondita adottando un approccio multidisciplinare per affrontare le esigenze uniche di ogni azienda. La società lavora a stretto contatto con i suoi clienti per comprendere le loro sfide specifiche, offrendo soluzioni personalizzate che tengano conto di tutte le variabili rilevanti.

Questi alcuni dei servizi offerti: Corporate finance, cercando di massimizzare il valore per gli azionisti, supportare le strategie di crescita e incrementare la raccolta di capitali (Operazioni di M&A, ovvero acquisizioni e/o fusioni, Valutazioni aziendali, Business Plan, Crisi d’impresa/Ristrutturazioni, Assistenza rapporto banca-impresa)  Risk management, l’analisi dei rischi aziendali;

Sostenibilità, ovvero l’integrazione ed equilibrio tra il profitto economico e gli impatti sociali ed ambientali;

Soluzioni manageriali, in particolare con il Temporary Manager verso quelle aziende che hanno necessità di immediata di copertura di vuoti manageriali o di sostituzione di manager.

"Siamo entusiasti di introdurre NT Advisory nel tessuto aziendale sammarinese - dichiara Fabio Guidi, uno dei fondatori - La nostra squadra unisce competenze di alto livello nel settore bancario e finanziario con una passione per l'innovazione. Vogliamo aiutare le imprese a superare gli ostacoli e a raggiungere nuovi livelli di successo e sostenibilità." NT Advisory fa parte con NT Capital SG del Gruppo NT che sta per Nemini teneri, ovvero “non dipendere da nessuno” ricordando le origini della Repubblica di San Marino.

Di più sui fondatori di NT Advisory: PIER PAOLO FABBRI banchiere e dirigente del Gruppo UniCredit e lungamente ai vertici di una delle maggiori banche di San Marino. Già Presidente di una Società di Gestione del Risparmio di diritto sammarinese è stato anche Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese per due mandati; FABIO GUIDI è stato responsabile commerciale di una importante banca di San Marino. Per la stessa banca, ha inoltre gestito il portafoglio crediti di maggior rilievo. CRISTIAN CECCOLI si è occupato dell’asset management di una delle maggiori banche di San Marino e per la stessa banca è stato anche Responsabile delle attività di Direzione Planning & Control e Finance di Gruppo, Responsabile della Pianificazione Strategica e del Risk Management; successivamente è stato Chief Risk Officer e Chief Financial Officer di un’altra banca sammarinese; MARCO FELICI è stato responsabile della divisione Corporate di una delle maggiori banche di San Marino. Per la stessa, ha inoltre gestito il portafoglio crediti di maggior rilievo. Tra le altre cose vanta anche un track-record di successo come imprenditore nel settore della ristorazione.

