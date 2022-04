Un nuovo progetto di inclusione sociale per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo “Pomeriggi da ricordare”

Un nuovo progetto di inclusione sociale per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo “Pomeriggi da ricordare”.

L’Associazione BattiCinque – Autismo e Disturbi del neurosviluppo- in occasione del 2 aprile p.v. aderisce alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, iniziativa istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 e che vedrà associazioni di tutto il mondo dare vita ad eventi dedicati a questo tema con l’obiettivo di aumentarne la condivisione e migliorarne la sensibilizzazione nella società. Per questo quest’anno presenterà, con un Convegno presso la Sala Montelupo di Domagnano sabato 9 aprile alle ore 14.30, un nuovo progetto pilota: “Pomeriggi da Ricordare”, patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura.

Il progetto nasce grazie all’intuizione di una mamma, Elisa Serati e le sue due educatrici, le Dott.sse Claudia Casalboni ed Elena Cellarosi, che proprio durante la pandemia presentano il progetto alla nostra associazione. Il progetto poi è stato sviluppato nell’anno 2021 ed è stato possibile organizzare e realizzare meravigliose occasioni di conoscenza, di gioco e di relazione tra bambini e ragazzi nello spettro e il loro coetanei con il coinvolgimento delle famiglie.

La nostra Associazione, fin dalla sua costituzione, ha sempre lavorato per concretizzare progetti relativi all’inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi con disabilità, riconoscendola come un diritto e un obiettivo importante nella nostra comunità, così come stabilito dalla “Legge quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità” (Legge n.28/2015 della Repubblica di San Marino).

“Nuove possibilità di partecipazione a situazioni sociali e ricreative oltre a quelle che hanno luogo nell’ambito scolastico, consentono ai bambini e ai ragazzi con difficoltà relazionali di approfondire i legami con i loro coetanei in un’ottica di continuità fra scuola e ambienti extrascolastici” -ribadisce Carolina Ceccoli, Presidente dell’Associazione BattiCinque – “e danno la possibilità ai compagni e alle loro famiglie di conoscere e accogliere la diversità. Allo stesso tempo si viene a creare una nuova rete sociale sul territorio che può sostenere le famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà”.

Durante il Convegno verranno presentati i risultati che sono emersi alla fine di questo primo ciclo del progetto “Pomeriggi da Ricordare” con video e testimonianze dei genitori che hanno partecipato e con il contributo di vari professionisti, tra cui la Dott.ssa Michela Rossi (Psicologa, Analista del Comportamento BCBA – Consulente del Servizio Minori di San Marino) e la Dott.ssa Marika Ferrara (Psicologa dell’età evolutiva PhD e analista del comportamento BCBA). Le educatrici che hanno realizzato e sostenuto il Progetto illustreranno quanto le relazioni sociali e il sostegno alle famiglie influenzano il benessere e la crescita di ognuno di noi.

Celebrare la giornata di Consapevolezza sull’Autismo ci deve ricordare come l’isolamento sociale sia il maggiore fattore di rischio per l’esclusione dalla vita di comunità e per lo sviluppo di varie forme di disagio psicosociale.

Comunicato stampa

