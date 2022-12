Un nuovo sito web per la Divisione Filatelia e Numismatica di Poste San Marino Nuovo portale dedicato alla passione dei collezionisti di tutto il mondo!

Un nuovo sito web per la Divisione Filatelia e Numismatica di Poste San Marino.

Poste San Marino – Divisione Filatelica e Numismatica ha un nuovo portale web. Il nuovo sito internet, online dalla giornata di lunedì, è fortemente vocato all’e-commerce in risposta all’esigenza dei collezionisti di tutto il mondo che troveranno uno strumento efficiente e moderno attraverso il quale acquistare monete, francobolli e annate marcofile della Repubblica di San Marino. Il sito conterrà notizie, comunicati e informazioni utili all’utenza, ai commercianti e ai collezionisti ed è disponibile anche in lingua inglese. Sarà inoltre un utile archivio delle ricercatissime emissioni sammarinesi Il nuovo sito web di Poste San Marino – Divisione Filatelica e Numismatica è raggiungibile agli indirizzi www.dfn.sm, o www.divisionefilatelicanumismatica.sm , il vecchio dominio www.ufn.sm resterà attivo ancora per un anno. Nelle prossime settimane verrà realizzato anche un nuovo portale per Poste San Marino utile a promuovere all’utenza i servizi e i prodotti della divisione postale, sarà un sito internet aggiornato che raccolga tutte le informazioni necessarie relative a Poste San Marino e alla sua attività.

Cs - Poste San Marino – Divisione Filatelica e Numismatica

