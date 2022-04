Un’opera per ricordare i volontari sammarinesi che collaborarono con i reparti Alpini

Un’opera per ricordare i volontari sammarinesi che collaborarono con i reparti Alpini.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici della Repubblica di San Marino, in vista dell’imminente Adunata degli Alpini 2022 Rimini-San Marino, ha provveduto al completamento dell’installazione del monumento dedicato ai volontari sammarinesi che durante la prima guerra mondiale lavorarono nell’ospedale da campo sul fronte italo-austriaco a fianco dei reparti Alpini. L’Associazione Nazionale Alpini ha inteso rendere memoria ai Volontari di San Marino realizzando una scultura da porre in opera all’inizio del Sentiero della Rupe al termine di via J.F. Kennedy. L’iniziativa si colloca nel contesto delle attività legate all’Adunata 2022 ed in particolare alle cerimonie che si terranno il 9 maggio nella Repubblica di San Marino. L’AASLP ha effettuato i lavori di messa in sicurezza dell’area, di realizzazione del basamento e di installazione dell’opera. L’opera ritrae due Alpini visti di spalle in abbigliamento del periodo della grande guerra. Una figura con la mano sulla spalla dell’altra, simbolo di amicizia, indica all’altro personaggio che regge per mano un bastone da montagna, l’infinito. Gesto che rappresenta il voler “guardare lontano”. La posizione della scultura, contro lo sfondo del cielo contornato da alberi, rafforza il significato di libertà e di ideale collegamento con un ambiente naturale amico dell’Alpino. La sagoma riecheggia monumenti alpini di inizio secolo scorso, ma ha volutamente un senso di modernità, sancita dallo schema realizzativo, proposto in acciaio CORTEN intagliato a laser.

Cs - AASLP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: