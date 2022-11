Un orologio ad edizione limitata per celebrare i 180 anni della Gendarmeria

Quest’anno ricorre il 180° anniversario della fondazione del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino e per celebrare l'evento la prestigiosa manifattura di orologeria svizzera SQUALE ha dedicato una Limited Edition di soli 80 pezzi al mondo del modello MATIC DARK BLUE MESH. L’orologio è dotato di una cassa in acciaio inossidabile 316 L di 44 mm, movimento automatico calibro Sellita SW 200-1, vetro zaffiro bombato, corona e fondello a vite per una impermeabilità fino a 600 mt. Due i cinturini: uno in acciaio maglia Milano ed uno in caucciù con chiusura in acciaio ad ardiglione. Squisita la qualità della personalizzazione, come il marchio della Gendarmeria impresso sul quadrante con una particolare tecnica artigianale. D’altronde SQUALE è un brand con oltre 60 anni di storia che si distingue per la produzione di segnatempo professionali di alta qualità. Rappresenta una delle poche case nel settore dell'orologeria svizzera ancora a "conduzione familiare" e già si è prestato ad analoghe realizzazioni per la Polizia di Stato italiana e l'Arma dei Carabinieri. La Gendarmeria è un Corpo di Polizia a statuto militare istituito nel 1842 per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nell’antica Repubblica di San Marino. La collaborazione con SQUALE è stata resa possibile grazie all'assistenza della Gioielleria CIACCI, da oltre un anno impegnata in questo progetto che ha portato alla personalizzazione dell’orologio, attraverso la posizione prevalente del logo della Gendarmeria sul quadrante ed un abbinamento cromatico sulla lunetta unidirezionale dell’orologio in piena coerenza con i colori dell’uniforme del Corpo. Il blu che degrada al nero, rappresenta anche la profondità del mare e ne evidenza le caratteristiche di resistenza negli abissi. “È un progetto - aggiunge Lea Ciacci, titolare della storica gioielleria di San Marino - a cui abbiamo lavorato con passione da subito grazie anche alla disponibilità del Comandante della Gendarmeria Colonnello Maurizio Faraone. In tanti anni di attività abbiamo toccato con mano quanto la nostra Repubblica abbia grandi potenzialità in questo settore. Il mondo del collezionismo è ampio e ci guarda sempre con interesse. Lo testimoniano gli ordini per questo nuovo orologio arrivati anche da Usa, Argentina e Francia”. L’iniziativa ha anche un altro importante valore aggiunto: parte dei proventi derivanti dalla commercializzazione dell’orologio, saranno devoluti a favore dell'attuazione di progetti nel settore della sicurezza in Repubblica secondo gli indirizzi delle Autorità competenti. OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori - Via Napoleone Bonaparte, 75 – 47890 – San Marino – COE SM2789 – tel. 0549992885 – info@osla.sm – www.osla.sm Nei prossimi giorni, l’orologio sarà disponibile per essere visionato presso la Boutique CIACCI in Contrada del Collegio, 37 nel Centro Storico della Repubblica di San Marino. Per info ciacci@ciaccigioielleria.com o 337 1008898 (Whatsapp). Prezzo al pubblico: 1.590,00 euro

c.s. Gioielleria Ciacci