"Un pensiero intorno all'industria del cinema"

La decisione di avviare a San Marino l'industria cinematografica dovrà convergere entro il prossimo 30 giugno verso l'istituzione di una Film Commission capace di sostenere e promuovere la realizzazione di prodotti audiovisivi, cinematografici e non (lungometraggi, cortometraggi, serie tv, documentari ecc). Si tratta di un tema complesso che coinvolge anche, e forse più marginalmente, attori e registi, ma principalmente le produzioni composte da tecnici (del suono, fotografi, scenografi, costumisti, falegnami, elettricisti, giornalisti, grafici, agenzie, hotel, ristoranti, protezione civile, ecc.). Un vero e proprio indotto economico del tutto preminente rispetto all'interesse turistico che può essere favorito dal fatto che alcune scene vengano girate sul territorio. Certo che la produzione cinematografica favorisce la residenza temporanea di numerosi soggetti, ma lo Stato è soprattutto interessato allo formazione di nuove imprese che possano fornire i servizi di cui le produzioni hanno bisogno. Rilevante sarà anche la generazione di un indotto culturale con la possibilità di fare crescere esperienze nei campi della sceneggiatura, della ricerca documentale, dell'arte cinematografica, non trascurando il benefico effetto che potrà prodursi a favore di San Marino Rtv e di tante imprese dei servizi e dell'accoglienza. La Film Commission rappresenta il fulcro di questa grande opportunità e per questo deve essere agile, altamente professionale, efficiente, e soprattutto credibile nei confronti delle produzioni, che sono il vero interlocutore dei centri di promozione dell'industria cinematografica. Servirà ovviamente generare un ambiente favorevole capace di rendere appetibile il contesto sammarinese (tassazione, cash back, collaborazione con i servizi pubblici, ecc.) ma soprattutto essere assolutamente affidabili in quanto le produzioni (quelle serie) dialogano molto fra loro e il giudizio che esprimeranno le prime che decideranno di venire a San Marino sarà determinante per il successo o l'insuccesso dell'iniziativa. Se siamo bravi si potrà aprire una grande opportunità per i giovani, non disperdiamo con scelte sbagliate questo potenziale patrimonio.

C.s. Giuseppe M. Morganti

