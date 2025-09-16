TV LIVE ·
Un percorso per conoscere la storia e il patrimonio artistico della chiesa e del Convento di San Francesco

16 set 2025
L’ Associazione Emma Rossi rende noto che ha in programma per il pomeriggio di domenica 28 settembre p.v. un percorso per conoscere la storia e il patrimonio artistico della chiesa e del Convento di San Francesco nel centro storico della Città di San Marino. Per l’occasione a fare da guida saranno: Suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte Laura Rossi, studiosa di storia locale. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa. La partecipazione è aperta a tutti. E’ gradito un contributo volontario. Si ricorda che per ragioni organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione entro sabato 27 settembre con una telefonata o un messaggio ai seguenti recapiti: 3355323012 oppure 3357346928. L’Associazione Emma Rossi ringrazia per la gentile collaborazione Suor Maria Gloria Riva, fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica e la Direzione degli Istituti Culturali.

C.s. - L’Associazione Emma Rossi

