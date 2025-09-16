Un percorso per conoscere la storia e il patrimonio artistico della chiesa e del Convento di San Francesco

L’ Associazione Emma Rossi rende noto che ha in programma per il pomeriggio di domenica 28 settembre p.v. un percorso per conoscere la storia e il patrimonio artistico della chiesa e del Convento di San Francesco nel centro storico della Città di San Marino. Per l’occasione a fare da guida saranno: Suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte Laura Rossi, studiosa di storia locale. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa. La partecipazione è aperta a tutti. E’ gradito un contributo volontario. Si ricorda che per ragioni organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione entro sabato 27 settembre con una telefonata o un messaggio ai seguenti recapiti: 3355323012 oppure 3357346928. L’Associazione Emma Rossi ringrazia per la gentile collaborazione Suor Maria Gloria Riva, fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica e la Direzione degli Istituti Culturali.

C.s. - L’Associazione Emma Rossi

