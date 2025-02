Un percorso su giovani e spiritualità con Paola Bignardi La nuova proposta formativa dell’Issr A. Marvelli insieme al Monastero delle Monache Agostiniane di Pennabilli. Al via il 4 marzo Rimini, 14 febbraio 2025 L’offerta dei Per-corsi AAC (Ascolto Attivo Cercasi) promossi dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro si arricchisce di una nuova, eccezionale, proposta. Grazie alla collaborazione con la prof.ssa Paola Bignardi e con il Monastero delle Monache Agostiniane di Pennabilli è, infatti, in programma il corso: "I vostri giovani avranno visioni. Ripensare il cristianesimo con i giovani". Le lezioni si svolgeranno in una modalità mista: 18 ore online più un weekend residenziale a Pennabilli (i prossimi 1 e 2 giugno). Si parte martedì 4 marzo dalle 18,15 alle 20. Obiettivo generale è quello di riflettere sul rapporto tra giovani e spiritualità a partire dalla lunga e qualificata esperienza della prof.ssa Bignardi. Ci si può iscrivere tramite il modulo: https://forms.gle/ixdqhYxhHAD9JRbr7 Paola Bignardi, pedagogista e pubblicista, è stata presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana e coordinatrice del Rapporto Giovani dell'Istituto Toniolo. Ha scritto, fra l’altro: Il Vangelo del quotidiano (AVE, 2003); Esiste ancora il laicato. Una riflessione a quarant’anni dal Concilio (AVE, 2011). Ha curato, con Rita Bichi: Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia (Vita e Pensiero, 2015); Il futuro della fede. Nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani (Vita e Pensiero, 2018); Cerco, dunque credo? I giovani e una nuova spiritualità (Vita e Pensiero, 2024). Spiega così la genesi del percorso formativo la docente: “La ricerca effettuata nel 2013 da parte dell’Osservatorio Giovani Toniolo sui giovani che hanno abbandonato la Chiesa ha suscitato un grandissimo interesse; è come se avesse fatto emergere negli adulti - genitori, educatori, docenti, sacerdoti… - le domande che anche loro custodivano dentro di sé, forse senza avere il coraggio di esprimerle; e al tempo stesso il desiderio di rispondere all’interrogativo: e ora, che fare? È nata così l’idea di questo percorso, che non ha come obiettivo quello di trovare ricette che risolvano quelli che noi consideriamo problemi, ma di condividere domande e desideri, nella convinzione che questa sia la strada per andare oltre l’attuale crisi, di passare dalla stanchezza di oggi alla costruzione condivisa di un nuovo futuro”. E aggiunge: “Quello che qui viene presentato non è un semplice corso, ma un percorso, un cammino formativo. Le visioni dei giovani, come scrive il profeta Gioele, possono sollecitare i sogni degli adulti, aiutare gli adulti a recuperare quella capacità di immaginare il futuro che è esercizio di speranza”. La proposta si rivolge a tutti, ma in particolare a genitori, insegnanti, educatori, formatori nei vari ambiti del vivere…e a chiunque voglia riflettere e confrontarsi con le nuove generazioni che ci interpellano per un comune cambiamento. La quota di partecipazione è di 100 euro, per i giovani under 35 è di 70 euro. L'obiettivo è di coinvolgere generazioni diverse per poterle mettere in dialogo e ripensare davvero il cristianesimo CON i giovani, ascoltando la loro voce e il loro punto di vista. Per maggiori info: comunicazione@issrmarvelli.it (Silvia Sanchini) - https://www.issrmarvelli.it/i-vostri-giovani-avranno-visioni/ Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 28 febbraio p.v.

cs Silvia Sanchini