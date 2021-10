Un pomeriggio di idee ed emozioni: team soddisfatto per la terza edizione di TEDxCittàdiSanMarino

Molto più di una conferenza. Molto più di uno spettacolo. Un’altalena di emozioni, un girotondo di idee che ha deposto piccoli semi nella mente degli oltre 100 partecipanti: questo è stato TEDxCittàdiSanMarino 2021. Sul palco della Sala Titano del Centro Congressi Kursaal e online sulla piattaforma Meeters i conduttori della giornata, Gloria Valentini e Michele Sapignoli, hanno introdotto i 9 speaker in scaletta per l’evento intitolato “QUI E ORA”: un tema fortemente evocativo, che voleva porre al centro le azioni che possono cambiare il mondo e renderlo un posto migliore, eseguite non nel passato, non nel futuro, ma ben appunto ogni giorno, nel presente. “Un tema che sentivamo nostro già prima della pandemia e che questi ultimi due anni non hanno fatto altro che amplificare. Qui, lo spazio delle nostre vite: quello in cui viviamo, lavoriamo, studiamo. La nostra casa, la nostra Repubblica, la nostra Terra. Ora: il momento perfetto per agire. - questo il saluto d’esordio di Nicola Giancecchi, organizzatore di TEDxCittàdiSanMarino - Speriamo che questa possa essere una piccola occasione di rinascita, di ritorno alla normalità, ma soprattutto un momento di ispirazione grazie alle tante idee meritevoli di confronto e condivisione”.

LA GIORNATA

Alcuni speaker hanno dato la carica, altri hanno commosso, altri hanno messo di fronte alle responsabilità, dedicando il loro talk a urgenti temi globali, sociali ed ambientali. Ad iniziare dai “talenti” di casa, Stiven Muccioli, Giovanni Giardi e Alessandra Perilli. Tre grandi personalità “made in San Marino”, tre differenti modi di interpretare il loro QUI E ORA: dall’innovazione tecnologica e finanziaria di Stiven, tra i 150 Fintech Leader e Influencer in Italia, alla testimonianza storica di Giovanni, dapprima come rappresentante sindacale in fabbrica, fino a ricoprire la prestigiosa carica di Segretario Generale della CDLS di San Marino. Parlando di emozioni e di azioni che cambiano il mondo, non poteva mancare la testimonianza di Alessandra, prima storica medaglia olimpica sammarinese, nella gara di trap femminile tenutasi a Tokyo solo pochi mesi fa. Ma il “QUI E ORA”, il punto di rottura tra ciò che abbiamo vissuto e ciò che vivremo, non poteva essere tale senza l’esperienza di alcuni giovani speaker, appartenenti alla generazione che sarà chiamata nell’immediato futuro a guidare i grandi processi di cambiamento in atto nel mondo: e allora ecco l’esperienza di Francesco Barberini, classe 2007, aspirante ornitologo che a soli 14 anni vanta già cinque pubblicazioni di libri dedicati agli animali e la natura, collaborando con enti come WWF, LIPU, ENPA e Legambiente. A portare l’attenzione sull’istruzione è invece Nicolò Govoni, attivista per i diritti umani, che ha sensibilizzato la platea circa la possibilità di cambiare le sorti del pianeta agendo direttamente sulla scuola. L’intervento di Meg Pagani, imprenditrice internazionale nel campo dell’innovazione sociale, ha aperto invece una discussione su quale sia effettivamente la realtà di alcuni progetti benefici, ponendo quindi l’accento su come intervenire correttamente laddove ve ne sia bisogno. Si è parlato anche di diritti umani grazie al talk di Silvana Arbia, giurista presso la Corte Penale Internazionale, per anni in prima linea sulla formulazione di accuse circa i reati compiuti nell’ambito del genocidio del Ruanda del 1994. Infine anche storie di vita: Vittorio Toto Ondedei, ex chitarra e voce de I Camillas, ha raccontato con una tecnica affascinante la sua storia e quella del suo gruppo musicale colpendo direttamente il cuore dei partecipanti. A chiudere l’evento ci ha pensato Valentina Ricci, conosciuta ai più come “La Vale” di Radio Deejay, speaker e autrice radiofonica, che ha portato il suo QUI E ORA sul palco di TEDxCittàdiSanMarino con una forte esplosione di emozioni e simpatia.

RINGRAZIAMENTI

TEDxCittàdiSanMarino per la sua realizzazione necessita di risorse, prevalentemente umane, ma non solo. Per questo motivo, attorno all’organizzazione ruotano decine di persone, istituzioni e partner che anche quest’anno hanno deciso di sostenere uno degli eventi culturali sammarinesi per eccellenza. Il primo “grazie” va ai nostri presentatori, Gloria Valentini e Michele Sapignoli, che con la loro simpatia e affabilità hanno fatto gli onori di casa e guidato il palco con una forza incredibile. Un grazie a tutti gli speaker della terza edizione di TEDxCittàdiSanMarino, per la loro presenza e per averci regalato un punto di vista sul proprio QUI E ORA: Alessandra Perilli, Francesco Barberini, Giovanni Giardi, Meg Pagani, Nicolò Govoni, Silvana Arbia, Stiven Muccioli, Valentina Ricci e Vittorio Toto Ondedei. Ci hanno onorato della loro presenza gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini, insieme al Segretario di Stato Fabio Righi. L’evento è stato sostenuto anche dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa e dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo. Un supporto fondamentale è stato ottenuto anche dai vari partner della terza edizione: SIT Group, TIM San Marino, Botika, La Serenissima, Koppe, Attiva-Mente, Grand Hotel San Marino Group, Fer-Menti Leontine, il giornale La Serenissima, EuroStudio, Everwall, Mailchimp, Shutterstock. Infine, un enorme grazie al team organizzatore di questa edizione. Persone, professionisti, amici, che mettono il proprio impegno ogni istante nel rendere migliore TEDxCittàdiSanMarino: Nicola Giancecchi, Carla Cervellini, Annalisa Schembri, Diego De Simone, Veronica Valentini, Alessio Zucchi, Sandro Menin, Carlotta Serra Ciotti, Giulia Galassi, Gaz Zeneli, Lucia Tonelli, Luca Ercolani, Anna Lisa Ciavatta, Gloria Valentini, Alessia Paolini, Jennifer Guidi e la nostra mascotte Teddyx. La parte operativa dell’evento è stata resa possibile anche grazie alla presenza di numerosi volontari che ogni anno continuano a supportare TEDxCittàdiSanMarino con la propria disponibilità: a loro, uno speciale ringraziamento. Arrivederci alla prossima edizione di TEDxCittàdiSanMarino!

c.s. TEDxCittàdiSanMarino