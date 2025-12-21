Un presepe alla Segreteria al Turismo per rendere omaggio a Stefano Michi

Domenica 21 dicembre il Team Gruppo Cosmos ha visitato il Presepe realizzato al piano terra della Segreteria di Stato per il Turismo, creato qualche anno fa da Stefano Michi, morto prematuramente in un tragico incidente lo scorso aprile. Tra le grandi passioni che animavano il cuore di Stefano l’amore per il ciclismo, faceva parte del Gruppo Cosmos, attività per lui concepita come strettamente legata all’amicizia, alla tenacia, quello per la realizzazione di presepi, piccole opere d’arte, un racconto-omaggio alle scene e ai luoghi della tradizione, e l’Africa, il Kenya in particolare era il suo luogo del cuore, una Terra diventata negli anni una seconda casa per lui e la moglie, un posto dove tanto ha fatto per gli altri, in un modo che ora rende il suo ricordo ancora più speciale, sempre si è prodigato in modo umile e spontaneo, lontano da ogni clamore, come fosse la cosa più naturale del mondo.

Il messaggio che dona un Presepe è sempre orientato ad una valenza di luce e speranza, una scia luminosa ha lasciato su questa Terra il passaggio di Stefano, un’energia forte e rivolta sempre al bene che ha cambiato la vita di tante persone in una Terra ferita come l’Africa, con progetti da sempre condivisi e ora portati avanti dalla moglie Daniela, una vera eredità spirituale, una declinazione del valore “il ricordo è il frutto del passato e il seme del futuro”. Il Presepe è realizzato con materiali poliuretano, ferro per realizzare le sagome delle statue, cemento lasciato morbido per lavorarle al meglio, colori acrilici, il tutto “miscelato” con il valore aggiunto della creatività e della passione. L’amore di Stefano per l’Africa si concretizza oggi attraverso le attività dell’associazione Karibuni, che si impegna in programmi alimentari per i bambini, progetti educativi, una sartoria-laboratorio per donne, iniziative di microcredito e sostegno alle comunità locali. Tra le tante iniziative messe in campo, la vendita di oggetti confezionati dalle allieve della sartoria di Karibuni Onlus, con l’obiettivo di finanziare i progetti in Kenya. In questo periodo natalizio, è possibile acquistare panettoni confezionati con le colorate borsine, insieme a cioccolate di alta qualità e altri prodotti tessili. Il ricavato sarà destinato al sostegno del nuovo asilo “Teto Masai Nursery School”, dedicato a Stefano, che così amava farsi chiamare. Questa struttura, realizzata da due tribù locali, attualmente ospita circa 40 bambini e mira ad arrivare a 70, offrendo un ambiente confortevole, un pasto caldo al giorno e, nel futuro, servizi di assistenza sanitaria alle famiglie. Tutti i prodotti, tra cui calendari, cioccolate, panettoni e articoli tessili, sono disponibili presso il negozio “Brio Abbigliamento” di Daniela a Dogana.

Dichiarazioni Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “Abbiamo voluto rendere omaggio alla figura di Stefano Michi, dando ospitalità al presepe da lui realizzato, per la forte valenza che rappresenta quest’opera, per il messaggio di cui è foriero e che in questi aggiorni accoglie chi arriva in Segreteria, un messaggio orientato alla luce e al bene, che tratteggia al meglio la figura una persona speciale scomparsa prematuramente e che ha sempre indirizzato al servizio per il prossimo la sua vita, contribuendo a realizzare una rete di solidarietà, portata avanti oggi dalla moglie, nelle zone più povere dell’Africa”.

