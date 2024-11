Un prestigioso riconoscimento per Magica Gilly dal Movimento Fair Play International

Questa mattina, presso la Casa del Castello di Acquaviva RSM, è stato consegnato a Magica Gilly, celebre illusionista internazionale, un Diploma di Riconoscimento dal Movimento Fair Play International. Il prestigioso premio è stato consegnato direttamente da Gian Battista Silvagni, presidente del Comitato Fair Play Sammarinese. Il riconoscimento avrebbe dovuto essere conferito in Turchia durante una cerimonia ufficiale, ma a causa di impegni professionali, Magica Gilly non ha potuto presenziare. Per celebrare il suo importante contributo e gli alti meriti acquisiti nella sua carriera, il premio è stato consegnato in questa speciale occasione ad Acquaviva, durante l'inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Magica Gilly ha espresso profonda gratitudine per l’attenzione e il prestigio del riconoscimento, che rappresenta un ulteriore traguardo in una carriera dedicata non solo alla magia, ma anche alla promozione di valori etici e universali. L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e condivisione, unendo la magia e l’impegno sociale in un contesto ricco di significato. Lo staff di Magica Gilly

c.s. Festival della Magia