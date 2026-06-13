Un primo anno meraviglioso per “la Fibromialgia a San Marino”

Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato al nostro primo congresso. La vostra presenza, il vostro interesse e il vostro contributo hanno reso questa giornata un momento speciale, ricco di confronto, condivisione e crescita. Vedere così tante persone unite da valori, esperienze e obiettivi comuni ci conferma quanto sia importante continuare a creare occasioni di incontro e dialogo, come quella del primo nostro congresso. Un ringraziamento particolare va a CFU che nella serata è stata una presenza fondamentale e la conferma di una collaborazione e condivisione di intenti che ha caratterizzato questo primo anno di lavoro, a tutti i relatori, al moderatore, alle associazioni amiche del territorio, ai volontari, agli organizzatori e a coloro che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questo evento. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali per il successo della manifestazione. Questo primo congresso rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso che desideriamo costruire insieme a tutti voi. Le idee, le testimonianze e i legami nati durante tutto l’anno grazie al contributo di tutti coloro che ci seguono, sono culminati in questa giornata e saranno uno stimolo prezioso per le iniziative future. Grazie per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito a renderlo una realtà. Con gratitudine, La Fibromialgia a San Marino

Comunicato stampa

Associazione FSM “La Fibromialgia a San Marino”









