Un primo anno pieno di soddisfazioni per Nt Capital SG

È stato un primo anno decisamente positivo per NT Capital SG, la prima società indipendente di gestione del risparmio a San Marino. I suoi servizi spaziano dalla finanza ordinaria (gestioni individuali e collettive) a quella straordinaria (Private Capital) e alla consulenza finanziaria, quest’ultima anche nella forma della consulenza indipendente. “Siamo soddisfatti di questo primo anno di attività – commenta il Direttore Generale Cristian Ceccoli – Ad oggi il complesso delle masse in gestione, incluse le somme in consulenza indipendente, è di circa 30 milioni di euro. Un risultato straordinario se pensiamo che la società ha completato recentemente la propria costituzione, compreso l’avvio di una propria rete di consulenti finanziari”. La consulenza indipendente consente al cliente di lasciare i risparmi depositati dove meglio crede, mentre NT Capital SG si occupa della gestione. “Questo tipo di consulenza – aggiunge Ceccoli - sta riscuotendo un grande successo tra i clienti più evoluti, non solo sammarinesi, evidenziando la capacità della SG di penetrare anche i mercati esteri”. In particolare il 2023 si è chiuso in modo estremamente positivo per il Fondo NT DYNAMIC che ha registrato performance tra le migliori del comparto dei fondi flessibili con una la volatilità contenuta e nonostante l’ancora ridotta dimensione del comparto. Non è un caso che ad agosto un importante intermediario Italiano abbia sottoscritto una quota significativa del Fondo. Questi risultati derivano anche dall’accordo stipulato con Consultique SCF S.p.A., società punto di riferimento della consulenza finanziaria indipendente, in Italia da oltre 20 anni, e quindi della collaborazione con l’ufficio studi di Consultique, oltre che l’accesso alla formazione continua offerta dall’importare realtà italiana. Significativo, per la mission aziendale, è stato anche l’evento pubblico dal titolo “Prepararsi alle sfide: Strategie e finanza straordinaria per lo sviluppo economico delle imprese del territorio” organizzato fine settembre 2023 insieme a The European House-Ambrosetti e con la collaborazione di San Marino Innovation. Evento apripista di un ciclo di conferenze periodiche che NT Capital intende confermare per gli anni a venire. “Questi momenti di dibattito pubblico – aggiunge il Direttore Generale – derivano dalla volontà di essere di stimolo e supporto per lo sviluppo dell’intero sistema economico finanziario sammarinese, andando ad affiancare, in maniera complementare e sinergica, il compito svolto dalle banche commerciali." Il 2024 sarà ancora un anno intenso per il board ed i collaboratori di Nt Capital SG: “Tra le altre cose stiamo elaborando due regolamenti di gestione riferiti a due Fondi alternativi, uno che investe in opere d’arte e uno che investa nell’economia reale sammarinese, che immaginiamo saranno attivi a partire dal fine 2024. Inoltre, attraverso la capacità di offrire servizi di ASSET MANAGEMENT evoluti, possiamo rappresentare un veicolo capace di facilitare il rientro del risparmio sammarinese dall’estero”.

cs Ufficio Stampa Digià comunicazione