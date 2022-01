Un problema informatico ha causato ritardi in alcune procedure on-line

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che a seguito di un problema informatico verificatosi questa mattina, si sono verificate interruzioni e ritardi nel rilascio di alcune certificazioni e documenti. Il problema ha interessato il sistema della cartella sanitaria elettronica ed è stato risolto dai tecnici a fine mattina. Tuttavia, il blocco ha impedito l’emissione di referti, certificati, ricette on line, compreso l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico e alla stampa del Certificato Digitale Covid (green pass). È possibile quindi che persistano dei ritardi anche nelle prossime ore e che certificati on line, anche ai fini dell’emissione del green pass possano subire dei ritardi. L’ISS si scusa per gli eventuali disagi che si sono verificati, assicurando che il personale è al lavoro per ripristinare la piena operatività dei sistemi.