Un progetto lanciato da tre sammarinesi per l'associazione Still I Rise - Onlus di Nicolò Govoni.

“Vedo il mondo per ciò che è: una bolla di oscurità interrotta da sprazzi di luce vivissima, splendida, quasi sacra. Questa luce, ne sono sicuro, si accende ogni volta che aiutiamo qualcuno, compiamo un atto di gentilezza o sappiamo influenzare positivamente la vita altrui.”

Queste le parole scritte da Nicolò Govoni, cofondatore dell’associazione Still I Rise e candidato al Premio Nobel per la Pace 2020, questo l’obiettivo dei firmatari del presente comunicato: accendere, con il vostro contributo, tanti piccoli raggi di luce che possano rompere quella bolla di oscurità rappresentata dalle gravi condizioni in cui, quotidianamente, vivono i minori profughi all’interno dell’hotspot di Samos (Grecia), molti dei quali “non accompagnati”, ovvero bambini e ragazzi soli al mondo, senza alcuno a dargli conforto e assistenza.

RESTIAMO UMANI: ABBRACCIAMOCI ANCORA “CREIAMO, TUTTI INSIEME, UNITI, UNA CATENA DI SOLIDARIETÀ!”

Le principali organizzazioni internazionali e le associazioni operanti a Samos da oramai troppo tempo denunciano le condizioni inumane cui sono costretti i profughi rifugiati sull’isola. Denunce concretizzatesi visivamente nel libro “Attraverso i nostri occhi” dove le immagini di reportage, scattate dagli stessi minori che ogni giorno abitano il campo, nell’ambito di un progetto didattico pensato da “Mazì” (centro educativo fondato a Samos da Still I Rise), parlano senza bisogno di alcun racconto. La stagione invernale è poi causa di maggiori difficoltà, infatti i container o le semplici tende da campeggio in cui vivono non sono dotati di sistemi per il riscaldamento. Per questo abbiamo pensato di inviare a Samos coperte e altri materiali per aiutare queste persone a superare l’attuale stagione invernale.

DEI FIDATI COMPAGNI DI “VIAGGIO”

Il nostro obiettivo sarà perseguito con la collaborazione di due importanti ONLUS operanti a Samos: Still I Rise e Refugee 4 Refugees. Still I Rise è un’associazione che ha una missione: l’educazione dei minori, costretti nei campi profughi. Still I Rise è responsabile del centro educativo Mazì (dal greco “insieme”), “isola” felice e luogo di educazione per i minori migranti; recente inoltre è l’apertura a Gaziantep (Turchia) di un secondo centro educativo che diventerà “Scuola internazionale”. L’associazione attualmente opera anche in Siria e in Kenya. Refugee 4 Refugees è un’associazione fondata da un giovane profugo, sbarcato a Samos, che ha deciso di fare della propria vita un aiuto per coloro che hanno affrontato la sua stessa condizione, distribuendo gratuitamente generi di prima necessità nel campo profughi dell’isola.

COSA POSSIAMO FARE CONCRETAMENTE? Il nostro progetto si fonda sulla raccolta di coperte, materiale di cancelleria, abbigliamento, per bambini e ragazzi, usato e in buone condizioni, oltre che di prodotti per l’igiene personale. Desideriamo dunque rivolgere un invito alla cittadinanza e alle imprese sammarinesi affinché abbraccino questa iniziativa a sostegno dell’educazione e dell’istruzione, basi fondanti necessarie per ogni futuro progetto di integrazione che voglia essere di successo e a sostegno di uno spirito solidale che ci unisce tutti, in quanto esseri umani.

INFORMAZIONI UTILI PER DONARE Il materiale sarà raccolto presso: Via Cà Capicchione, n. 12B – Borgo Maggiore (in caso di nostra assenza potete lasciare i materiali sul divanetto vicino alla porta finestra). COSA DONARE? Coperte, vestiti invernali per bambini e ragazzi, biancheria intima; sacchi a pelo; materiale di cancelleria (es. risme di carta A4 per stampanti, quaderni a quadretti di 5mm, scotch, temperini, gomme, colla, buste trasparenti traforate, forbici, raccoglitori); prodotti per l’igiene personale (es. sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino). Se invece volete contribuire alla raccolta fondi destinata a coprire le spese di spedizione potete farci pervenire la vostra donazione in busta chiusa oppure sul conto corrente acceso presso Banca Agricola Commerciale, intestato a “Carità senza Confini – Onlus” con la causale “Progetto Samos”, IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038. Quanto dovesse residuare dal pagamento del camion sarà devoluto a Still I Rise. Per donare contattateci: - all’indirizzo mail abbracciamociancora@gmail.com - sulla nostra pagina Facebook “San Marino per Samos” La raccolta si concluderà il 30 gennaio 2021 così da consentire per tempo la distribuzione in Samos delle coperte e dell’abbigliamento, oltre che della cancelleria in favore di Still I Rise. Per ogni aggiornamento in merito al progetto vi consigliamo di seguirci sulla pagina Facebook “San Marino per Samos”. Un infinito GRAZIE a chi deciderà di donare, a chi passerà la parola, a chi condividerà la notizia, a chi ci aiuterà nel realizzare questo piccolo ma importante segno di solidarietà. Il gesto, seppur piccolo, di ognuno di voi, sarà importante perché come ci ha ricordato un caro amico: “non siamo una goccia nel mare, siamo, grazie ai nostri gesti, il mare dentro ad una goccia”. “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”

Tre cittadini sammarinesi: Paolo Berardi Sara Conti Elena D’Amelio



