Un Respiro nel Presente, Sguardi al Futuro

Senti il bisogno di rallentare? Ti interroghi sul senso del tuo quotidiano? Avverti un desiderio di connessione più profonda con gli altri e con la natura? La frenesia della vita moderna spesso ci trascina, lasciandoci poco spazio per riflettere su ciò che conta davvero. Ci ritroviamo immersi in ritmi insostenibili, individualismo e una crescente distanza dal mondo che ci circonda. E se esistesse un modo diverso di vivere? Un modo che valorizza la collaborazione, la condivisione, il rispetto per l'ambiente e la ricerca di un benessere collettivo? Le comunità intenzionali, gli ecovillaggi e realtà simili offrono un'opportunità concreta per esplorare nuove forme di convivenza. Luoghi dove l'attenzione si sposta dal "possedere" al "condividere", dalla competizione alla cooperazione, dal consumo sfrenato alla sostenibilità.

Se vuoi saperne di più ti invitiamo a una serata di riflessione e scoperta: Lunedì 5 maggio al Centro Sociale di Dogana - Piazza Tini, 7 - Repubblica di San Marino ore 20.45

Un'occasione per:

• Ascoltare testimonianze e conoscere esperienze concrete.

• Comprendere i principi e i valori che animano queste realtà.

• Esplorare come questi modelli possono rispondere alle sfide del nostro tempo.

• Iniziare a immaginare un futuro più in linea con i tuoi ideali e talenti.

Non è un invito ad abbandonare la tua vita, ma un'opportunità per aprirti a nuove prospettive e considerare che alternative esistono. Un momento per fermarsi, ascoltare e magari scoprire che il seme di un cambiamento è già dentro di te e dentro ognuno di noi.

Per maggiori informazioni puoi contattare Giusy 338 483 0869 o Luigi 348 353 7114 o direttamente il centro sociale di Dogana tel. 0549 885518